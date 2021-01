Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Amiga Video Player AGABlaster (68K) Update veröffentlicht Published 23.01.2021 - 11:41 by AndreasM



Änderungen:



* Unterstützung für Standard-12-Bit-Videos von AGA6-8 und HAM8 hinzugefügt (wurde in den späten 90ern in mehreren Spielen verwendet)

* Optimierte Versionen für 68000, 68020, 68060, 68080

* Erweiterte einzeilige Infomeldung nach Beendigung der Videowiedergabe

* Unterstützung für das 2-GB-Limit von AmigaOS-Suchfunktionen hinzugefügt (es ist weiterhin möglich, bis zu 4 GB zu spielen)

* Einige neue Funktionen erfordern agaconv 0.9.6 (z. B. große CDXL-Dateien mit 32-Bit-Frame-Nummer).



