Widow Upate veröffentlicht Published 23.01.2021 - 11:47 by AndreasM



* Das Bademädchen ist nicht nackt zu sehen, wenn du ihr einen Gegenstand wegnimmst.

* Die paranormale Atmosphäre.



Hinweis: Das Widow-Spiel ist ein anderes Point-and-Click-Abenteuer. Für diejenigen, die auf Resident Evil ™ für Amiga gewartet haben, nun investiert 50.000 Euro und es wird möglich.



Auch für diejenigen, die froh sind, dass ich das Amiga-Hobby aufgebe und nur noch antworte, macht so weiter. Vielleicht werden sie eines Tages mit dem Hobby alleine sein und in einer Ecke weinen, wenn es keine Spiele mehr für dieses Hobby gibt.



