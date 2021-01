Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Amos Professional AGA-Quellcode veröffentlicht und Amos Professional Unity Patreon-Seite erstellt Published 23.01.2021 - 11:43



Das neue Jahr hat begonnen. Nach dem Ende des schlechten Jahres 2020, guten Ferien und etwas Zeit, um mich zu erholen (Gesundheit), begann ich wieder mit der Arbeit an dem Projekt.

Ich hoffe, Euch so bald wie möglich gute Nachrichten zu überbringen.



2020.12.27: Amos Professional AGA-Quellcode veröffentlicht und Amos Professional Unity Patreon-Seite erstellt



Hallo, heute gibt es zwei wichtige Neuigkeiten und ein Update.



Der erste betrifft die Veröffentlichung des Amos Professional AGA-Quellcodes (The X Project) unter der MIT-Lizenz. Alle Details zum Zugriff auf den Quellcode findet Ihr im

Entwicklertagebuch "Seite:



Der zweite betrifft die Schaffung des Patrons für Amos Professional Unity.

https://www.patreon.com/AmosProfessionalUnity

Mitwirkende können bei Bedarf auch eine Paypal-Spende tätigen. Folgt einfach dem Paypal "Spenden" -Button, der weiter unten auf dieser Seite eingebettet ist.



