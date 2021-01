Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

DevInfosNG V18.10 veröffentlicht Published 22.01.2021 - 19:34 by HelmutH

Änderungen in Version 18.10 sind:

- Unterstützung von Update 2

- Einige kleine Korrekturen

- Zeigt jetzt die Sensordaten von X5000 und A1222

- Bessere automatische CD/DVD-Erkennung.



