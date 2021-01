Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Emotion V1.9 erschienen Published 21.01.2021 - 22:54 by HelmutH



https://entwickler-x.de/emotion



V1.10 ist in Arbeit die den Grim Reaper beim beenden von Emotion behebt.

Der Fehler kann auch behoben werden indem man die aktuelle AmiSSL Version installiert,

oder die avformat2.library (ffmpegv2_usr.lha) in das Emotion Programm Verzeichnis zieht:

https://sourceforge.net/projects/ffmpeg ... ies/files/

