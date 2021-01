Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Vampire4 RELEASE 5 ist verfügbar Published 20.01.2021 - 19:36 by HelmutH

RELEASE5_7905.jic steht auf unserer Download-Seite für Sie bereit.



Einige Aktualisierungen im neuen R5-Release:



* Copper-Kompatibilität behoben.

Wir haben einen Fehler in Copper gefunden und ihn behoben.

Dies behebt eine hohe Anzahl von Spielen, die vorher nicht perfekt angezeigt wurden.



* CPU-Geschwindigkeit erhöht.

Wir arbeiten/testen an der CPU-Verbesserungen, die Ihnen etwa 10 MIPS Speedup geben werden. Unser Zielwert ist 165 Mips.



* Verbesserung der H.D.M.I. Monitor-Kompatibilität

Momentan mögen einige Monitore das V4-Signal nicht.

Wir arbeiten daran, dies zu beheben.



* Mehr Screenmodes. Wir werden mehr Screenmodes zu den Monitortreibern hinzufügen, so dass man z.B. 800x600,1024*768 ansteuern kann



* Deluxe Galaga funktioniert jetzt auf APOLLOS



* RiVa Video Player PIP Verbesserung!

Glattere Truecolor-Videowiedergabe für die Workbench



* ApollOS Kids Edition mit allen Spielen kindersicher!



* Magischer PAL/NTSC Hotkey

(Sie können sogar während der Laufzeit Ihren Amiga-Videoausgang auf PAL/NTSC50/NTSC umschalten). Dies ermöglicht es, Spiele wie einen PAL oder NTSC Amiga zu betreiben.



