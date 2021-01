Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 17.01.2021 - 11:32 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



SilWestern - Wild West World #5: Neue Berufe (RetroPlay/Amiga)



Um das Chaos zu komplettieren, schicken wir in Wild West World den Jäger ohne Waffe durch die Gegend und das Fuhrwerk verliert sich von selbst. Ja, im Wilden Westen ist es tatsächlich etwas turbulent... Irgendwas produziert die Farm auch schon, doch das launisch-wechselhafte Wetter kommt Hagen immer wieder in die Quere. Dann muss halt der Scout auf Reisen gehen. Vielleicht lässt sich ja eine dicke Goldader finden...?



https://www.youtube.com/watch?v=W-q_ks-ifZI





SilWestern - Wild West World #6: Es ist kompliziert (RetroPlay/Amiga)



Also die Sache mit dem Bergbau im Wilden Westen ist auch nicht so einfach wie erhofft. Da steht er nun, unser Bergarbeiter, mit Werkzeug mitten in den Mountains. Aber wie bewegen wir ihn dazu, was zu tun? Vielleicht hätte man das Handbuch doch ausgiebig studieren sollen - das Spiel hat in jedem Fall potenzial, fordert aber ein gewisses Maß an Einarbeitung. Beim Blick ins Handbuch lesen wir: "Sie werden erst mit etwas Spielerfahrung lernen..." Ja, absolut... Ein Glück spielen wir auf Schwierigkeitsgrad Null.



https://www.youtube.com/watch?v=6cNczX3W2TE





Historyline #204: Kaputt-gebastelt? (RetroPlay Live/Amiga)



Teil 13, und das Modellschiff wird und wird nicht größer...Dennis und Hagen kämpfen gleichermaßen - Hagen mit Fliegern, Dennis mit dem Metallmodell. Geklemmt wird bei beiden, und die Gespräche landen schnell bei Konstruktionsplänen, historischen Bauweisen und Stahl. Unsere Flieger zerlegen die feindliche Flak in Einzelteile. Gut schaut's aus. Aber frei nach Star Trek: Man muss auch Leute in den Tod schicken können.



https://www.youtube.com/watch?v=QhupJWXMKAs





Chiptunes und Spiele-Soundtracks (Retro ausgepackt Live)



Music, Maestro, please! Diesmal stehen uns Wohlklänge in Haus, denn wir packen Spiele-Soundtracks auf CD und Chiptunes auf Schallplatte aus.



