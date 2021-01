Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Amiga WARP 2021 Kalender Published 17.01.2021 - 12:54 by AndreasM

Dieser Kalender wird zu 100% auf Amiga mit Amiga-Software erstellt. Dies ist der 10. Jubiläumskalender in der Geschichte der Amiga WARP Organisation. Kalender können kostenlos von der Amiga WARP Organization-Webseite heruntergeladen werden.



Die Kalender können unter Die kroatische Amiga WARP Organisation hat einen neuen Kalender für das Jahr 2021 veröffentlicht, der im PDF-Format in englischer und kroatischer Sprache verfügbar ist.Dieser Kalender wird zu 100% auf Amiga mit Amiga-Software erstellt. Dies ist der 10. Jubiläumskalender in der Geschichte der Amiga WARP Organisation. Kalender können kostenlos von der Amiga WARP Organization-Webseite heruntergeladen werden.Die Kalender können unter http://www.amigawarp.org heruntergeladen werden heruntergeladen werden.

