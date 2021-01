Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Update der Amiga Games List Published 15.01.2021 - 22:34 by AndreasM



Außerdem sind ältere Spiele (AOS, OCS, AGA usw.), die auch auf einem Amiga NG-System (MOS, AROS, OS4) über einen Interpreter gespielt werden können, jetzt mit [+ Interpretiert] gekennzeichnet. Die Gesamtzahl beträgt jetzt 13.267 Einträge, einschließlich Spiele, Level-Editoren, Datenplatten, Erweiterungen und Interpreter, die wie folgt verteilt sind:



12.664 Spiele.

338 Erweiterungen und Datendisketten.

146 Spiel- oder Level-Editoren.

119 Interpreter.



Und für die Anekdote hat die Anzahl der nativen OCS / ECS-Titel die Marke von 10.000 überschritten.



