MorphOS: FinalBurn Neo - von BeWorld aktualisiert Published 14.01.2021 - 10:51 by AndreasM



FinalBurn Neo verwaltet über 15 000 Spiele !!!



Hier sind die neuen Funktionen dieser neuen Version:



- GUI: Vorschaubild korrigiert

- GUI: Fenster beim Scannen von ROMs korrigiert

- Unterstützung der letzten GIT-Version (12.01.2021)

- Know Bug: Drehen von Text bei vertikalen und gespiegelten Spielen



