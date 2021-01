Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Hotfix für AmigaOS 4.1 Final Edition Update 2 zum Download verfügbar Published 13.01.2021 - 14:47 by AndreasM



Bei einigen Benutzern von Update 2 für AmigaOS4.1 Final Edition sind nach dem Update Stabilitätsprobleme aufgetreten. Dieser Hotfix behebt diese Stabilitätsprobleme und einige andere kleinere Probleme, die nach der Veröffentlichung von Update 2 aufgetreten sind.



Der Hotfix ist für registrierte Benutzer von AmigaOS 4.1 Final Edition kostenlos und kann im Download-Bereich unter



Der Hotfix sollte nur auf das ursprüngliche Update 2-Paket angewendet werden, das am 23. Dezember 2020 veröffentlicht wurde!



Das ursprüngliche Update 2-Paket wurde ebenfalls mit den Komponenten im Hotfix aktualisiert und ist jetzt in einer neuen Version (Versionsnummer 53.14) unter



Dieses Update ist das Ergebnis der kontinuierlichen Bemühungen einer engagierten Gruppe von AmigaOS 4.1 Final Edition-Entwicklern und Betatestern. Vielen Dank!



Voraussetzungen für AmigaOS 4.1 Final Edition Update 2



Es wird dringend empfohlen, Update 2 zusätzlich zu einer Neuinstallation von AmigaOS 4.1 Final Edition Update 1 zu installieren. Wenn Sie Ihre vorhandene Installation aktualisieren möchten, sollten Sie diese vorab sichern.



Betriebssystem: Installiertes AmigaOS 4.1 Final Edition Update 1



Hardwarekompatibilität: AmigaOne XE & SE, MicroA1, AmigaOne 500, AmigaOne X1000, AmigaOne X5000, Sam440, Sam460, Pegasos 2, Amiga Classic PPC.



Hotfix: Der Hotfix für Update 2, der am 12. Januar 2021 veröffentlicht wurde, sollte nur zusätzlich zu dem ursprünglichen Update 2 angewendet werden, das am 23. Dezember 2020 veröffentlicht wurde. In Update 2 (Versionsnummer 53.14), das nach dem 12. Januar 2021 heruntergeladen wurde, ist der Hotfix integriert.



AmiUpdate: Benutzer, die AmiUpdate verwenden, um Update 2 oder den Hotfix anzuwenden, sollten auf die neueste Version von AmiUpdate (2.47) aktualisieren, bevor sie andere in AmiUpdate angebotene Updates aktualisieren und deren Auswahl aufheben.



Klassische Benutzer sollten AmiUpdate nicht verwenden: Für AmigaOS 4.1 Final Edition für die klassische Reihe von Amiga-Computern wird aufgrund des begrenzten Arbeitsspeichers empfohlen, das Einzeldateiaktualisierungsprogramm von der Hyperion Entertainment-Website und nicht AmiUpdate zu verwenden.



Für weitere Informationen kontaktiert bitte:



