Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Neue Lemon Amiga Webseite online Published 11.01.2021 - 20:36 by AndreasM



Wer hätte das erwartet? Es ist erstaunliche 15+ Jahre her, seit ich die Lemon Amiga-Website erstellt habe und seitdem ist viel passiert, sowohl technisch als auch im Leben im Allgemeinen.



Zusammenfassend wollte ich nur sagen: Schaut Euch die neue Lemon Amiga-Website an.



Kim Lemon







Was gibt's Neues?



Design



- Responsive Mobile-First-Design unter Beibehaltung des klassischen 2004-Feelings.

- Unterstützung von 4K / Retina-Displays.



Spiele



- Spielbare MP3-Spielemusik für 1732-Spiele hinzugefügt.

- Typabhängige Live-Spielsuche.

- Verbesserte Suche nach erweiterten Spielen.

- Moderner Screenshot-Schieberegler mit Swipe auf Touch-Geräten.

- Unterstützung für Einstellungen 640x512 Screenshots.

- Alle Intro-Videos sind jetzt im verlustfreien WebM mit MP4-Fallback für Safari (OS X / iPhone / iPad).

- Verwendet jetzt AJAX für verbessertes Multitasking. Bewerten, kommentieren, Videos ansehen, Musik hören usw. auf derselben Seite ohne Unterbrechung.

- Game Top- und Worstlists können jetzt nach Kategorien gefiltert werden.

- Ein neuer WYSIWYG-Überprüfungseditor.

- Alle LemonTube-Videobewertungen wurden fest in die Spieleseiten integriert.

- Bessere Logik für die Position von Elementen auf Spieleseiten.

- Die Benutzerbewertung befindet sich jetzt neben dem Benutzerkommentar.

- Zeigt jetzt den Autor und das Datum des WHDLoad-Installationsprogramms an.

- Jetzt werden die Bewertungsergebnisse (Grafiken, Musik, Spielbarkeit, insgesamt) direkt auf der Spieleseite angezeigt.



Community



- Upgrade von phpBB 2.0 auf 3.3

- Die Integration der phpBB-Site mit Anmelde- und Profiloption in der oberen rechten Ecke wurde verbessert.

- Benutzeraktionen (Abstimmungen, Kommentare, Favoriten, Originale, vollständige Spiele, Rezensionen usw.) sind jetzt im Benutzerforumprofil sichtbar



Allgemeine Verbesserungen



- SSL-Zertifikat und erzwungenes https

- Der gesamte Code wurde modernisiert und große Teile wurden von Grund auf neu geschrieben.

- Auf Cloud-Server von Digital Ocean verschoben und auf PHP 7.4 aktualisiert.

- Schema / Open Graph-Daten zu Spielen und Rezensionen hinzugefügt, um interessantere Schnipsel in Suchmaschinen und sozialen Medien anzuzeigen.

- Alle toten Links im Abschnitt Links entfernt

- Allgemeine Bereinigung und Überarbeitung von Inhalten durch Aktualisieren oder Entfernen veralteter Informationen.



https://www.lemonamiga.com Die brandneue und stark verbesserte Lemon Amiga-Website ist nun online.Wer hätte das erwartet?Es ist erstaunliche 15+ Jahre her, seit ich die Lemon Amiga-Website erstellt habe und seitdem ist viel passiert, sowohl technisch als auch im Leben im Allgemeinen.Zusammenfassend wollte ich nur sagen: Schaut Euch die neue Lemon Amiga-Website an.Kim LemonWas gibt's Neues?Design- Responsive Mobile-First-Design unter Beibehaltung des klassischen 2004-Feelings.- Unterstützung von 4K / Retina-Displays.Spiele- Spielbare MP3-Spielemusik für 1732-Spiele hinzugefügt.- Typabhängige Live-Spielsuche.- Verbesserte Suche nach erweiterten Spielen.- Moderner Screenshot-Schieberegler mit Swipe auf Touch-Geräten.- Unterstützung für Einstellungen 640x512 Screenshots.- Alle Intro-Videos sind jetzt im verlustfreien WebM mit MP4-Fallback für Safari (OS X / iPhone / iPad).- Verwendet jetzt AJAX für verbessertes Multitasking. Bewerten, kommentieren, Videos ansehen, Musik hören usw. auf derselben Seite ohne Unterbrechung.- Game Top- und Worstlists können jetzt nach Kategorien gefiltert werden.- Ein neuer WYSIWYG-Überprüfungseditor.- Alle LemonTube-Videobewertungen wurden fest in die Spieleseiten integriert.- Bessere Logik für die Position von Elementen auf Spieleseiten.- Die Benutzerbewertung befindet sich jetzt neben dem Benutzerkommentar.- Zeigt jetzt den Autor und das Datum des WHDLoad-Installationsprogramms an.- Jetzt werden die Bewertungsergebnisse (Grafiken, Musik, Spielbarkeit, insgesamt) direkt auf der Spieleseite angezeigt.Community- Upgrade von phpBB 2.0 auf 3.3- Die Integration der phpBB-Site mit Anmelde- und Profiloption in der oberen rechten Ecke wurde verbessert.- Benutzeraktionen (Abstimmungen, Kommentare, Favoriten, Originale, vollständige Spiele, Rezensionen usw.) sind jetzt im Benutzerforumprofil sichtbarAllgemeine Verbesserungen- SSL-Zertifikat und erzwungenes https- Der gesamte Code wurde modernisiert und große Teile wurden von Grund auf neu geschrieben.- Auf Cloud-Server von Digital Ocean verschoben und auf PHP 7.4 aktualisiert.- Schema / Open Graph-Daten zu Spielen und Rezensionen hinzugefügt, um interessantere Schnipsel in Suchmaschinen und sozialen Medien anzuzeigen.- Alle toten Links im Abschnitt Links entfernt- Allgemeine Bereinigung und Überarbeitung von Inhalten durch Aktualisieren oder Entfernen veralteter Informationen.

Back to previous page