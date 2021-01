Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 10.01.2021 - 13:54 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



SilWestern - Wild West World #1: Auf in den wilden Westen (RetroPlay/Amiga)



Es ist wieder Sil-Western-Zeit! Mit Dennis, Hagen und Murphy stürzen wir uns erneut in den Wilden Westen, diesmal allerdings mit weniger blauen Bohnen und dafür der Intention, uns eine Existenz aufzubauen, nachdem Pferdediebstahl und Trickbetrug in die Hose gegangen sind. Am Black Lake entlang geht es nach Gold City, und da werden wir Wurzeln schlagen... Ruhm und Ansehen warten auf uns! Ob durch Handel, Wirtschaft oder die Goldgräberei bleibt abzuwarten.



https://www.youtube.com/watch?v=km2Q6ZCwWXw





SilWestern - Wild West World #2: Ein eigenes Stück Land (RetroPlay/Amiga)



Fruchtbares Land ist die Grundlage für Dennis' angehendes Imperium, und die Angestellten sind auch schnell angeworben, um das Land in Wild West World zu bestellen. Oder braucht man doch erst einen Scout, der sich das Sück Farmgrund einmal anschaut, bevor man es bestellen kann...? Das Spiel ist auf den ersten Blick durchaus komplex, und es bedarf ein wenig des Herumprobierens, um die richtigen Leute mit den richtigen Dingen an die richtigen Orte zu bringen. Also stellen wir einen Treck zusammen und schauen uns unser Fleckchen Erde mal an. Ausrüstung, anyone?! Wir gehen erstmal Shoppen!



https://www.youtube.com/watch?v=uob7gzGSz_s





Historyline #202: Schneller von vorne anfangen (RetroPlay Live/Amiga)



Backen zusammenkneifen und los, Fronteinheiten durchtauschen und reparieren! Hubschrauber, Hagen - wo bleiben die kaiserlichen Hubschrauber?! Unser General hat die Taktik der Franzosen durchschaut und blockt den Angriff von hinten, aber die Truppenstärke lässt ein klein wenig zu wünschen übrig. Wo ist die Frontlinie hin?!? Ein Glück, dass der neue Helm so gut belüftet ist!



https://www.youtube.com/watch?v=1biITGmgfro





Besseres Bild am Atari 2600: Composite-Mod (Bastel-Ecke Live)



Wir basteln live! Ohne Netz und doppelten Boden machen wir uns daran, eine Atari-2600-Konsole so umzubauen, dass man sie nicht mehr nur per Antennenkabel an den Fernseher anschließen kann, sondern auch über Composite Video. Jan und Dennis schwingen dafür gemeinsam den Lötkolben - ob am Ende alles funktionieren wird?



https://www.youtube.com/watch?v=H8HuIofIInI





InfoTime 01/2021: Do-it-yourself, zurück in den Dungeon und ein kleiner Homecomputer



Neues Jahr, neues Glück: Wir geben wieder Gas, ziehen weiter durch den wilden Westen, kehren zurück in den Dungeon und auf's Schlachtfeld. Außerdem schauen wir wieder 40 Jahre zurück und haben große Bastel-Pläne.



https://www.youtube.com/watch?v=zZuz6FnPoNY





SilWestern - Wild West World #3: Der erste Treck (RetroPlay/Amiga)



Der Wagen ist beladen, der Cowboy soll auf's Pferd... aber wer zieht dann den Wagen? Zugegeben - Wild West World ist nicht ganz so intuitiv und bietet riesige Möglichkeiten, was das umfangreiche Handbuch erklärt. Trotzdem schafft es Hagen (fast), irgendwie sein Fuhrwerk zu beladen und den Treck zusammen mit Siedlern und Vieh auf die Reise zu schicken. Ob das alles gut geht? Die Gefahren, die auf der Reise lauern könnten, sind zahlreich...



https://www.youtube.com/watch?v=otgmxHazYYE





SilWestern - Wild West World #4: Unsere kleine Farm (RetroPlay/Amiga)



In bester Hänsel-und-Gretel-Manier hinterlässt Hagens Treck Waren statt Brotkrumen auf seinem mühsamen Weg zum Zielfeld. Dennis ist derweil mit seinem Wagenzug bereits angekommen und beginnt, das neue Land zu besiedeln. Zumindest... also... Wild West World zu beherrschen ist eine Herausforderung, und Hagens Fuhrwerk ist im Schlamm stecken geblieben. Aber gaaanz langsam scheinen die beiden durchzublicken... Yeehaw!



https://www.youtube.com/watch?v=hT69ewBwP_U





Historyline #203: Missgeschicke auf dem Truppenübungsplatz (RetroPlay Live/Amiga)



Heute stehen wieder einmal Überstunden an. Kleine Erzähl-Einlage von Märchenonkel Hagen zum Thema Grundausbildung bei der Bundeswehr. Kleiner Tipp: wenn Du die Granate wirfst, dann duck' Dich. Und wenn Du nicht werfen kannst, wirst Du umgeflakt. Artillerie war auch schön... Unsere Truppen bekommen derweil Gelegenheit, sich ein wenig auszukurieren und die Flak bekommt den Killerflieger. Yes!



https://www.youtube.com/watch?v=h9r8Uf0_Nlg





Januar 1981: Sinclair ZX80 (Back in Time)



Ein neues Jahr und ein paar Veränderungen in der Zeitschriftenlandschaft: Die Elektronik und die Chip verändern ihre Untertitel und die Inhalte. Wir schauen hinein und sprechen u.a. Betriebssysteme und Computer-Kunst und entdecken einen Bericht über den Sinclair ZX80.

Außerdem: Dennis verwirrt Michael total und verwechselt Galliumarsenid-ICs (GaAs-ICs) mit Gate Arrays (über die in der gleichen Elektronik-Ausgabe berichtet wurde). Shit happens.



https://www.youtube.com/watch?v=ILSbQG_ay28 35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:SilWestern - Wild West World #1: Auf in den wilden Westen (RetroPlay/Amiga)Es ist wieder Sil-Western-Zeit! Mit Dennis, Hagen und Murphy stürzen wir uns erneut in den Wilden Westen, diesmal allerdings mit weniger blauen Bohnen und dafür der Intention, uns eine Existenz aufzubauen, nachdem Pferdediebstahl und Trickbetrug in die Hose gegangen sind. Am Black Lake entlang geht es nach Gold City, und da werden wir Wurzeln schlagen... Ruhm und Ansehen warten auf uns! Ob durch Handel, Wirtschaft oder die Goldgräberei bleibt abzuwarten.SilWestern - Wild West World #2: Ein eigenes Stück Land (RetroPlay/Amiga)Fruchtbares Land ist die Grundlage für Dennis' angehendes Imperium, und die Angestellten sind auch schnell angeworben, um das Land in Wild West World zu bestellen. Oder braucht man doch erst einen Scout, der sich das Sück Farmgrund einmal anschaut, bevor man es bestellen kann...? Das Spiel ist auf den ersten Blick durchaus komplex, und es bedarf ein wenig des Herumprobierens, um die richtigen Leute mit den richtigen Dingen an die richtigen Orte zu bringen. Also stellen wir einen Treck zusammen und schauen uns unser Fleckchen Erde mal an. Ausrüstung, anyone?! Wir gehen erstmal Shoppen!Historyline #202: Schneller von vorne anfangen (RetroPlay Live/Amiga)Backen zusammenkneifen und los, Fronteinheiten durchtauschen und reparieren! Hubschrauber, Hagen - wo bleiben die kaiserlichen Hubschrauber?! Unser General hat die Taktik der Franzosen durchschaut und blockt den Angriff von hinten, aber die Truppenstärke lässt ein klein wenig zu wünschen übrig. Wo ist die Frontlinie hin?!? Ein Glück, dass der neue Helm so gut belüftet ist!Besseres Bild am Atari 2600: Composite-Mod (Bastel-Ecke Live)Wir basteln live! Ohne Netz und doppelten Boden machen wir uns daran, eine Atari-2600-Konsole so umzubauen, dass man sie nicht mehr nur per Antennenkabel an den Fernseher anschließen kann, sondern auch über Composite Video. Jan und Dennis schwingen dafür gemeinsam den Lötkolben - ob am Ende alles funktionieren wird?InfoTime 01/2021: Do-it-yourself, zurück in den Dungeon und ein kleiner HomecomputerNeues Jahr, neues Glück: Wir geben wieder Gas, ziehen weiter durch den wilden Westen, kehren zurück in den Dungeon und auf's Schlachtfeld. Außerdem schauen wir wieder 40 Jahre zurück und haben große Bastel-Pläne.SilWestern - Wild West World #3: Der erste Treck (RetroPlay/Amiga)Der Wagen ist beladen, der Cowboy soll auf's Pferd... aber wer zieht dann den Wagen? Zugegeben - Wild West World ist nicht ganz so intuitiv und bietet riesige Möglichkeiten, was das umfangreiche Handbuch erklärt. Trotzdem schafft es Hagen (fast), irgendwie sein Fuhrwerk zu beladen und den Treck zusammen mit Siedlern und Vieh auf die Reise zu schicken. Ob das alles gut geht? Die Gefahren, die auf der Reise lauern könnten, sind zahlreich...SilWestern - Wild West World #4: Unsere kleine Farm (RetroPlay/Amiga)In bester Hänsel-und-Gretel-Manier hinterlässt Hagens Treck Waren statt Brotkrumen auf seinem mühsamen Weg zum Zielfeld. Dennis ist derweil mit seinem Wagenzug bereits angekommen und beginnt, das neue Land zu besiedeln. Zumindest... also... Wild West World zu beherrschen ist eine Herausforderung, und Hagens Fuhrwerk ist im Schlamm stecken geblieben. Aber gaaanz langsam scheinen die beiden durchzublicken... Yeehaw!Historyline #203: Missgeschicke auf dem Truppenübungsplatz (RetroPlay Live/Amiga)Heute stehen wieder einmal Überstunden an. Kleine Erzähl-Einlage von Märchenonkel Hagen zum Thema Grundausbildung bei der Bundeswehr. Kleiner Tipp: wenn Du die Granate wirfst, dann duck' Dich. Und wenn Du nicht werfen kannst, wirst Du umgeflakt. Artillerie war auch schön... Unsere Truppen bekommen derweil Gelegenheit, sich ein wenig auszukurieren und die Flak bekommt den Killerflieger. Yes!Januar 1981: Sinclair ZX80 (Back in Time)Ein neues Jahr und ein paar Veränderungen in der Zeitschriftenlandschaft: Die Elektronik und die Chip verändern ihre Untertitel und die Inhalte. Wir schauen hinein und sprechen u.a. Betriebssysteme und Computer-Kunst und entdecken einen Bericht über den Sinclair ZX80.Außerdem: Dennis verwirrt Michael total und verwechselt Galliumarsenid-ICs (GaAs-ICs) mit Gate Arrays (über die in der gleichen Elektronik-Ausgabe berichtet wurde). Shit happens.

Back to previous page