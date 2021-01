Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Gregory Donner: Webseiten-News Published 09.01.2021 - 13:12 by AndreasM



- Unterstützung für Split Screen / Screen Dragging (erfordert P96 3.0 oder höher) (Beta).

- Fügt 256 MB AutoConfigTM Fast RAM auf Zorro III-Computern hinzu.

- Beschleunigte Zeichenvorgänge werden jetzt in vertikalen Leerzeichen gespült.

- Behebt falsche einzeilige Umgehung am Anfang / Ende des Bildschirms.

- Behebt die Kompatibilität mit einigen Displays gegenüber 1.8-beta1 (Synchronisationsimpulse).



