vlink 0.16g veröffentlicht Published 09.01.2021 - 13:18 by AndreasM



Der Linker kann über GNU-Stil Skripte gesteuert werden um absoluten Code zu generieren, aber es läuft auch sehr gut mit den Standardregeln um verschiebbare ausführbare Dateien zu erstellen, wie für AmigaOS oder MorphOS erforderlich.



Natürlich kann es technische Einschränkungen bei unterschiedlichen Dateiearchitekturen geben die aufgrund inkompatibler Typen nicht zusammengeführt werden können, Endungen oder Symbol-Namen mit und ohne führenden Unterstriche. Aber in der Theorie ist alles möglich!



Änderungen:



* Neues Zieldateiformat bbc zum Generieren von INF-Dateien für BBC Micro / Master.

* Die Symbolzuweisungen für andere Symbole in Linkerskripten wurden korrigiert.

* Optionale Symbolzuweisungen können mit =? Durchgeführt werden. Eine solche Zuordnung wird stillschweigend ignoriert, wenn das Symbol bereits vorhanden ist.

* Neue Option -D zum Definieren von Linkersymbolen in der Befehlszeile.

* Die ASCII-Ausgabe (S-Rec, ihex usw.) erfolgt jetzt über die Zeilenenden des Hostsystems.

* Wenn berechnete Verschiebungszusätze in rohen Binärformaten außerhalb der Grenzen liegen, wird auch der Name und Abschnittsversatz der Eingabedatei ausgegeben.

* (os9) -os9-mem gibt jetzt den Speicher an, der in Bytes anstelle von Seiten zugewiesen werden soll.

* (os9) Feste Header-Parität und CRC-Berechnung.

* (os9) Schreibfehler behoben, wenn vlink nicht von gcc kompiliert wurde.

* (rawbin) -q kann mit rawbin1 verwendet werden, um eine Verschiebungstabelle anzuhängen.

* (rawseg) -q (Verschiebungen ausgeben) wird jetzt für jede Zieladressgröße unterstützt.



http://sun.hasenbraten.de/vlink/



