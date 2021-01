Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

vasm 1.8j veröffentlicht Published 09.01.2021 - 13:16 by AndreasM



Viele gemeinsame Direktiven/Pseudo-Opcodes werden unterstützt (in Abhängigkeit von der Syntax-Modul) sowie ascpu-spezifische Erweiterungen.



Der Assembler unterstützt Optimierungen (zB die Wahl der kürzesten Sprungbefehls oder Adressiermodus) und Erleichterungen (zB Umwandlung eines Abzweigs zu einem absoluten Sprung wenn nötig).



Die meisten Syntax-Module unterstützen Makros, inklusive Direktiven, Wiederholungen, bedingte Assemblierung und lokale Symbole.



Änderungen:



* Neues CPU-Backend für die PDP-11-Architektur.

* Alignments in verschobenen Organisationsblöcken innerhalb eines Abschnitts korrigiert.

* 6809: 16-Bit-Verzweigung mit einem negativen Abstand von 127 Bytes (-130 codiert) wurde fälschlicherweise auf 8-Bit-Verzweigung (-129 codiert) optimiert. Fest.

* 6809: Die Anweisung .dpage steht in Konflikt mit dem Abschnitt .dpage in der Standardsyntax und wurde in .direct umbenannt.

* 6809: Unterstützt Label-Unterschiede in Sofortadressierungsmodi, die eine pc-relative Verlagerung erzeugen.

* m68k: Unangemessene Fehler vom Typ CPU behoben, wenn Anweisungen oder Makros verwendet wurden, die mit "mc", "mcf" oder "ac" beginnen.

* m68k: Illegale Opcode-Erweiterungen sollten auch im Devpac-Kompatibilitätsmodus gemeldet werden. Unzulässige Opcode-Erweiterungen für Anweisungen ohne Größe werden mit -devpac weiterhin ignoriert.

* mot-syntax: Pushsection- und Popsection-Anweisungen.

* mot-syntax: msource-Direktive zur Steuerung des Debuggens auf Quellenebene innerhalb eines Makros (eingereicht von Soren Hannibal).

* mot-Syntax: Anweisungen if1, if2, ifp1 zur Kompatibilität mit einer Warnung.

* oldstyle-syntax: org $ addr funktioniert wieder für Z80.



