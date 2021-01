Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Amiga Future 148: Wayfarer News Published 08.01.2021 - 13:12 by AndreasM



Daher hat er Version 1.8, Version 1.9 und eine schnelle Korrektur in Version 1.10 veröffentlicht, um ein potenzielles AHI-Code-Problem zu beheben, das möglicherweise zu einem "Absturz" geführt hat, und jetzt die neueste Version 1.11 mit weiteren Optimierungen und Korrekturen.



Die Hauptverbesserung(en) für die meisten Benutzer war in Version 1.9 mit Audio- / Sound-Streaming, dem ersten Schritt in der Medienunterstützung, sodass man jetzt online gestreamtes Audio von vielen Websites anhören kann. Die meisten anderen Änderungen in Version 1.9 waren Korrekturen.



Es gab auch andere Korrekturen und Verbesserungen in den letzten 3 Versionen, 4 - zählt man die Korrekturen für Version 1.10 mit, obwohl die Hauptverbesserung in Version 1.8 erfolgte, als verschiedene Verbesserungen in der Druckoberfläche implementiert wurden. Der Druckmodus bietet eine Ansicht von fast zwei Dritteln (2/3) der Webseitenansicht auf der linken Seite, wobei die Optionen im rechten Drittel (1/3) der Webbrowser-Druckoberfläche zur Auswahl stehen wie und was man speichern möchte und wie als Ausdruck oder PDF. So können die Seiten jetzt in der Größe angepasst und die Seite für Seite gescrollt werden. Mit nur 1 Raster auf dem Mausrad wird eine ganze Seite gescrollt, sodass man leicht sehen kann, was man als PDF oder Ausdruck speichern möchte. Es können mehrere Webseiten auf einer gedruckten / PDF-Seite gespeichert werden. Es gibt eine Vergrößerungs- / Verkleinerungsoption, die sich auf das Speichern der PDF-Datei oder des Ausdrucks auswirkt. Man kann auswählen, ob nur eine oder mehrere Kopien, ungerade / gerade oder alle Seiten gespeichert werden sollen. Es kann selektiv festgelegt werden, was tatsächlich im Druckmodus gespeichert wird. Das Drucken ist eine "Umschalt" -Option, daher aktiviert der kombinierte Tastendruck von Cmd / RAmiga und p / P das Druckoptionsfeld, einen weiteren kombinierten Tastendruck, und es verschwindet.



Verbesserungen in Version 1.11:

Optimierungen im Curl-Cache "Aufwärmen" machen es viel schneller

Download-Anforderer werden nicht mehr "angezeigt", wenn ein Element auf einer Webseite keinen gültigen MIME-Typ hat / nicht die Haupt-URL ist

Aktualisierte EasyList-Filterdaten

Der Wayfarer wurde so optimiert, dass er überhaupt nicht versucht Medien zu laden, wenn die Webseite blockiert wird

Überarbeitete lokalisierbare Zeichenfolgenformate, um @ anstelle von %d usw. zu verwenden, um Abstürze mit falschen Übersetzungen zu vermeiden

Verbesserte Handhabung von benutzerdefinierten / nicht unterstützten Protokollen



Weitere Verbesserungen in Version 1.8 waren:

Unterstützung für jpeg2k über OpenJPEG hinzugefügt

Meldet das Gebietsschema des Browsers basierend auf den Gebietsschemas des Systems

Unterstützung für Übersetzungsdienste mit Einstellungen hinzugefügt

Sitzungs-QuickSave-Hotkeys hinzugefügt

Verbessertes Scrollen der Räder und Mauszeigercode

Die Bildlauf-Deltas für Seiten / Räder wurden so angepasst, dass sie den von WebCore vorgeschlagenen Werten entsprechen

Das Scrollen von Seiteninhalten ist jetzt möglich, wenn mmb gedrückt wird

Die Esc-Taste deaktiviert den WebKit-Container, anstatt verschluckt zu werden

Die cURL-Thread-Schleife wurde verbessert

Verschiedene Verbesserungen der Benutzeroberfläche im Druckmodus - wie oben erwähnt

Verbesserte Abschaltzeiten

Verknüpft mit den neuesten OpenSSL 1.1.1i und cURL 7.74.0



In allen Versionen gab es Korrekturen an dem Programm, die, wie es sich noch in den Anfängen seiner Entwicklung befindet, zu erwarten sind und die immer noch verbessert werden. Moderner / aktueller Standard Webbrowser in hyperaktiver Entwicklung.

Spenden an "jacadcaps" sind willkommen und es lohnt sich, dieses Vorhaben zum Nutzen aller MorphOS-Benutzer zu unterstützen.



Wer sich über die neuesten Funktionen, häufig gestellten Fragen (FAQs) und andere Informationen zur Verwendung informieren möchte:



https://wayfarer.icu/

oder

https://morph.zone/modules/newbb_plus/v ... 23&forum=9



In Morph-Zone gibt es eine gute Diskussion über Feature-Anfragen, neue Features, die hinzugefügt wurden, und wo es in seiner bisherigen Entwicklung vor sich geht, 19 Seiten in diesem zitierten Morph-Zone-Thread, also viel zu lesen.



