Game Construction Kit: RedPill 0.8.5 veröffentlicht Published 04.01.2021 - 22:15 by HelmutH



http://aminet.net/package/dev/misc/redpillgamecreator



In der neue Version vom Game Condtruction Kit: RedPill wurde dies geändert:



-Aktion Trigger Prev Level hinzugefügt, um zum vorherigen Level zu wechseln.

-Aktion Trigger Level# to var hinzugefügt, um eine Var mit der aktuellen Levelnummer zu setzen.

-Verbesserte ApolloOS/AROS-Kompatibilität.

-Behoben: Im Spitesheet-Bildschirm konnte Pick zu einem Absturz führen.

-Behoben: Im Editieren Objekt anzeigen x & y.

