Neue Artikel auf Obligement Published 04.01.2021 - 15:21 by AndreasM



- News von November / Dezember 2020.

- Alte Artikel von Joystick 13 bis 15: Interview mit Shaun Southern. Rezension von Chuck Rock, Rezension von Multi Player Soccer Manager, Rezension von Super Cars 2, Rezension von Ski Or Die, Bericht: Imagina 1991, Interview mit Pierre Adane, Rezension von Escape From Colditz, Rezension von Kick Off 2: The Final Whistle, News: Demonware bereitet fünf Spiele für 1991 vor, Interview mit Mark McCubbin, Review von Dragon's Lair 2: Time Warp, etc ...

- Interview mit Eli Galindo (Direktor von Piko Interactive).

- Interview mit Robert Dinnerman (F / A-18 Interceptor-Programmierer).

- Rezension von Huenison.

- Hardware: MiST 1.4.

- Sichtweise: Eine Reise in die Vergangenheit - Symbolränder.

- Sichtweise: Probleme mit Alive Mediasoft.

- Datei: Klassische Reflexionen - Was ist mit Phase 5 passiert? (2. Teil).

- Datei: Prominente in den Amiga-Spielen.

- Tutorial: Installation und Nutzung von HstWB Installer 1.4.2.

- Tutorial: Drucken mit MorphOS 3.12+ (Update).

- Spezielles Quiz über SiDi.



Artikel in Englisch:



- Sichtweise: Eine Reise in die Vergangenheit - Symbolränder.



Besucht uns auf

