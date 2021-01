Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Amos Professional AGA-Quellcode veröffentlicht und Amos Professional Unity Patreon-Seite erstellt Published 01.01.2021 - 20:19 by AndreasM



Hallo, heute gibt es zwei wichtige Neuigkeiten und ein Update.



Der erste betrifft die Veröffentlichung des Amos Professional AGA-Quellcodes (The X Project) unter der MIT-Lizenz. Alle Details zum Zugriff auf den Quellcode findet Ihr auf der Seite "Entwicklertagebuch":



Der zweite betrifft die Eröffnung des Patreon für Amos Professional Unity:

Mitwirkende können bei Bedarf auch eine Paypal-Spende tätigen. Folget einfach dem Paypal "Spenden" Button, der weiter unten auf der Seite verfügbar ist.



