MorphOS 3.15 - Public Release Published 01.01.2021 - 20:16 by AndreasM

https://www.morphos-team.net Das MorphOS-Entwicklungsteam gibt die sofortige Verfügbarkeit von MorphOS 3.15 bekannt. Diese Version enthält zahlreiche wichtige Verbesserungen in Bezug auf Leistung, Stabilität und Sicherheit.Insbesondere wurden verschiedene schwerwiegende Fehler behoben, die eine Vielzahl von Systemkomponenten und enthaltenen Anwendungen betreffen, und viele Komponenten, die auf Open Source-Projekten basieren, wurden auf ihre neuesten Versionen aktualisiert. Der Odyssey-Webbrowser bietet aufgrund der verbesserten Leistung bei der Zertifikatsüberprüfung auch eine bessere Leistung beim Durchsuchen von HTTPS-Websites.Eine ausführlichere Übersicht über die in MorphOS 3.15 enthaltenen Änderungen finden Sie in unseren Versionshinweisen.Wir empfehlen neuen Benutzern dringend, unsere Installations- und Fehlerbehebungshandbücher sorgfältig zu lesen, bevor sie versuchen, MorphOS zum ersten Mal zu installieren. Bestehende Benutzer können ein Upgrade über das bekannte Verfahren durchführen. Es wird jedoch empfohlen, auch die Anleitungen zu lesen. MorphOS 3.15 steht in unserem Dateibereich zum Download zur Verfügung.

