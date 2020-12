Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Final Burn Neo für AmigaOS4 PowerPC veröffentlicht Published 31.12.2020 - 12:26 by AndreasM

Bisher werden 15'586 Spiele unterstützt, die Fortschritte machen.



Bitte beachtet Folgendes:



- FB Neo wurde von einigen Mitgliedern des Teams, das den FB Alpha-Emulator mitgebracht hat (der nicht mehr unterstützt wird), von Grund auf neu geschrieben.

- FB Neo ist in Arbeit und wird von HunoPPC auf AmigaOS4.1 portiert

- Für FB Neo ist die Version 2.0.1 der LibBoostyGfx-Bibliothek erforderlich, um alle Funktionen des Emulators mit voller Geschwindigkeit nutzen zu können

- LibBoostyGfx wird von HunoPPC entwickelt und ist DONATIONWARE. Da jedoch Weihnachten ist und das Jahr 2020 für alle kompliziert war, wird freundlicherweise ein generischer Serienschlüssel zur Verfügung gestellt

- Wer einen personalisierten Serienschlüssel hat und die aktuelle (und zukünftige) Arbeit von HunoPPC unterstützen möchte, sendet eine Spende / ein Geschenk / ein Bier an hunoppc (AT) gmail.com (siehe Anweisungen unten).

- Für eine vollständige Installation ladet bitte PREVIEWS, WHEELS, SAMPLES von



WICHTIG für eine Erstinstallation: Führt das Skript über das Symbol "BITTE !!! Führen Sie mich für eine Erstinstallation aus" aus, um LibBoostyGfx zu registrieren (Schlüssel / Seriennummer eingeben) und die gesamte Spieleliste zu generieren

Generischer Schlüssel / Seriennummer zum Aktivieren von LibBoostyGfx v2 (stellt sicher, dass der Rechner mit dem Internet verbunden ist, da dies sonst nicht funktioniert).

Schlüssel: COVID-19

Seriennummer: VFMT-VWBG

Auf Validieren klicken und warten, bis der Server "Registriert bei COVID-19" zurückgibt (bitte etwas Geduld, dies kann einige Minuten dauern!)



http://hunoppc.amiga-projects.net/conte ... s4-powerpc FinalBurn Neo W.I.P AmigaOS 4 PowerPC Port von Hugues NOUVEL alias "HunoPPC" Amiga French Team 2020Bisher werden 15'586 Spiele unterstützt, die Fortschritte machen.Bitte beachtet Folgendes:- FB Neo wurde von einigen Mitgliedern des Teams, das den FB Alpha-Emulator mitgebracht hat (der nicht mehr unterstützt wird), von Grund auf neu geschrieben.- FB Neo ist in Arbeit und wird von HunoPPC auf AmigaOS4.1 portiert- Für FB Neo ist die Version 2.0.1 der LibBoostyGfx-Bibliothek erforderlich, um alle Funktionen des Emulators mit voller Geschwindigkeit nutzen zu können- LibBoostyGfx wird von HunoPPC entwickelt und ist DONATIONWARE. Da jedoch Weihnachten ist und das Jahr 2020 für alle kompliziert war, wird freundlicherweise ein generischer Serienschlüssel zur Verfügung gestellt- Wer einen personalisierten Serienschlüssel hat und die aktuelle (und zukünftige) Arbeit von HunoPPC unterstützen möchte, sendet eine Spende / ein Geschenk / ein Bier an hunoppc (AT) gmail.com (siehe Anweisungen unten).- Für eine vollständige Installation ladet bitte PREVIEWS, WHEELS, SAMPLES von http://hunoppc.amiga-projects.net/ herunter und entfernt das Archiv im Ordner .fbn und ROMS im Ordner romsWICHTIG für eine Erstinstallation: Führt das Skript über das Symbol "BITTE !!! Führen Sie mich für eine Erstinstallation aus" aus, um LibBoostyGfx zu registrieren (Schlüssel / Seriennummer eingeben) und die gesamte Spieleliste zu generierenGenerischer Schlüssel / Seriennummer zum Aktivieren von LibBoostyGfx v2 (stellt sicher, dass der Rechner mit dem Internet verbunden ist, da dies sonst nicht funktioniert).Schlüssel: COVID-19Seriennummer: VFMT-VWBGAuf Validieren klicken und warten, bis der Server "Registriert bei COVID-19" zurückgibt (bitte etwas Geduld, dies kann einige Minuten dauern!)

Back to previous page