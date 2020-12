Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

ClipViewer auf AMIStore und im Updater aktualisiert Published 29.12.2020 - 21:21 by AndreasM



Version 1.12 kann jetzt sowohl im Updater-Dienstprogramm als auch im AMIStore App Store heruntergeladen werden.



Es wird Kunden, die den eigenständigen ClipViewer 2016 bei AMIStore gekauft haben, als kostenloser Download zur Verfügung gestellt.



Darüber hinaus kann jeder Kunde, der zuvor die kommerzielle Version der Enhancer-Software gekauft hat, diese kostenlos vom Updater-Dienstprogramm herunterladen.



Der neueste ClipViewer verwendet die neue Toolbar-Gadget-Klasse, die vor einigen Tagen im Updater-Dienstprogramm veröffentlicht wurde.



Funktionen von ClipViewer



Clipviewer ist ein leistungsstarkes Commodity zur Verwaltung von Zwischenablagen.





Die Hauptfunktionen von ClipViewer sind:



* Clips einfach und schnell in einer Liste anzeigen

* Clips nach Schlüsselwörtern durchsuchen

* Clips organisieren und in Dateien speichern

* Bearbeiten Sie ausgewählte Clips in konfigurierten Anwendungen wie MultiEdit oder MultiViewer

* bleibt im Speicher (startet in WBStartUp)

* kann jederzeit mit einer Tastenkombination oder direkt in unterstützten Anwendungen aufgerufen werden

* Arexx-Unterstützung: Clipviewer hat einen eigenen Port



