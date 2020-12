Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Amiga Future monatliche News Dezember 2020 Published 29.12.2020 - 13:38 by AndreasM

*********

Boxed Edition von Sqrxz 4 erschienen



APC&TCP freut sich bekannt zu geben, dass nach Trap Runner und Fred's Journey nun auch Sqrxz 4 als Boxed Edition erhältlich ist.



Das Spiel wurde, wie bei Retroguru üblich, in einer DVD Hülle mit Diskette, Booklet und A3 Poster veröffentlicht.



ACHTUNG! Es sei gewarnt! Dieses Spiel erfordert sehr gute und sehr schnelle Reflexe. Der Schwierigkeitsgrad ist überdurchschnittlich hoch.



Frei nach dem Motto: Hard, Harder, Sqrxz - Better play golf!



Einen Testbericht von Sqrxz 4 könnt ihr in Ausgabe #121 der Amiga Future nachlesen:



Deutsch:

English:



Das Spiel ist ab sofort im Onlineshop von APC&TCP erhältlich.



Systemanforderungen: Kickstart ab 1.2 und 1 MByte RAM



Bestellen:



https://www.retroguru.com

https://www.amigashop.org

http://www.apc-tcp.de





4.12.2020

*********

AFA Viewer 1.33 erschienen



Achim Pankalla war so nett und hat ein kleines kostenloses Programm für die Amiga Future Archive DVD geschrieben.



Mit diesem Programm ist es unter AmigaOS 4 möglich nach einzelnen Artikeln auf der DVD zu suchen und diese sich auch direkt anzeigen zu lassen.



Außerdem ist es möglich auf Dateien direkt von der Amiga Future Webpage zuzugreifen.



Achim Pankalla würde sich natürlich auch über Feedback und Ideen rund um das Programm freuen.



AFA Viewer





10.12.2020

**********

Amiga Future 148 Abonennten-Preview online



Für alle Amiga Future Abonennten ist seit heute im Member-Bereich die Vorschau und Leseproben der Amiga Future Ausgabe 148 online.



http://www.amigafuture.de/viewforum.php?f=12





11.12.2020

**********

Amiga Future 148 Member-CD-Cover online



Für alle Abonnenten der Amiga Future stehen seit heute im Member-Bereich der Homepage die CoverCD-Cover der Ausgabe 148 zur Verfügung.



http://www.amigafuture.de/viewtopic.php?t=1172





14.12.2020

**********

Amiga Future: Neue Vollversionen online



Der Download-Bereich der Amiga Future wurde heute wieder aktualisiert.



Es wurden folgende Vollversionen Online gestellt:



AMPlifier



app.php/dlext/index



Eine übersicht der letzten Uploads und Änderungen in der Download-Datenbank der Amiga Future findest Du unter dem Link



Natürlich wollen wir noch viele weitere Vollversionen online stellen. Dazu benötigen wir Eure Hilfe.



Wir suchen ständig Rechteinhaber von Amiga Spielen und Anwendungen. Kennst Du welche oder willst Du uns aktiv bei der Suche helfen? Dann melde Dich bitte per Email bei uns.



Wir suchen Verstärkung beim Überarbeiten des Vollversionen-Downloadbereiches der Amiga Future Webpage. Im speziellen geht es darum zu überprüfen ob alle Vollversionen-Formate (ADF, IPF, WHDLoad, AGA, CD-Versionen usw.) komplett vorhanden sind. Außerdem muß eine Kurzbeschreibung (2 Sätze), Systemanforderungen und Screenshots erstellt werden.

Wenn Du uns dabei helfen willst, dann schreibe uns doch bitte eine Email.



https://www.amigafuture.de





18.12.2020

**********

Amiga Future 148 Vorschau und Leseproben online



Von der Ausgabe 148 (Januar/Februar 2020) der Amiga Future sind seit heute die farbigen Leseproben sowie die bunte Vorschau online.



Einige Artikel in dieser Ausgabe:



Review Wiz: Quest For The Magic Lantern

Review vAmiga

Interview Jacek "jacadcaps" Piszczek (Wayfarer)



Und natürlich noch vieles, vieles mehr.



Eine ausführliche Inhaltsliste sowie Leseproben findet ihr unter dem Link:



Die Amiga Future ist als deutsches und englisches Print-Magazin direkt bei der Redaktion und diversen Amiga Fachhändlern verfügbar.



Heft ansehen:

Heft bestellen:



https://www.amigafuture.de

http://www.apc-tcp.de





26.12.2020

**********

Neue Amiga Future Ausgabe jetzt vorbestellen



Seit kurzem ist die Vorschau der neuen Amiga Future online.



Jetzt wäre der ideale Zeitpunkt die neue Ausgabe vorzubestellen. Natürlich nur falls ihr das noch nicht getan haben solltet.



Das ist der schnellste Weg das neue Amiga Future Heft bei sich zuhause zu haben. Die Vorbestellungen werden zeitgleich mit den Abos verschickt.



Apropo Abo: Vielleicht doch lieber gleich ein Jahres-Abo?



Sicherer geht es nicht wenn man keine Ausgabe des Magazines verpassen will.

Wir haben zwar erst vor einiger Zeit die Druckauflage der Amiga Future erhöht, aber auch diese Menge wird irgendwann einmal nicht mehr ausreichen.

Einige User haben das leider kurz vor der letzten Auflagenerhöhung zu spüren bekommen. Das war natürlich so nicht von uns geplant aber anders ging es leider nicht.



Die Inhaltsangaben der neuen Amiga Future und natürlich auch die aller bereits erscheinen Hefte, findet ihr unter der Adresse...



app.php/kb/index?c=13



Einzelhefte können hier bestellt werden:

Und der Übersichthalber kann man hier nochmal die Abos extra bestellen:



https://www.amigashop.org

https://www.amigafuture.de

http://www.apc-tcp.de





27.12.2020

**********

Bitte beachtet unsere Werbepartner



Auf der Amiga Future Webpage bietet wir euch einen riesigen kostenlosen Content rund um den Amiga.



Dadurch das die Amiga Future ein non-profit-Projekt ist, muss sich die Amiga Future Homepage komplett selbst finanzieren.

Die momentan rund 30 GByte große Homepage wird ausnahmslos durch Werbung, Spenden und unsere eigenen privaten Mittel finanziert.

Gerade die Programmierung neuer Erweiterungen, Datenbanken oder Features geht so richtig ins Geld.



Am oberen Webpage-Rand befinden sich mehrere Banner unserer Werbepartner. Außerdem haben wir noch Werbung in der linken Navigations-Leiste.



Durch diese Webpartner finanzieren wir die Server- sowie Programmierkosten der Amiga Future Webpage.



Wir würden uns freuen wenn ihr diese Werbung beachtet und dafür sorgt das auch weiterhin genügend Werbung auf der Amiga Future Webpage ist um diese ausreichend zu finanzieren.



https://www.amigafuture.de





28.12.2020

**********

APC&TCP und Amiga Future: 2020 - 2021



Ein kleines Ausblick für das Jahr 2021:



Es passiert verdammt viel im Hintergrund. Davon bekommt man aber außerhalb eher so gut wie gar nichts mit. Höchstens Kontakte von mir die merken das ich extrem um Strom stehe.



Corona hat auch uns viel Ärger gemacht. Es hat uns einiges an Umsatz und Gewinn gekostet der natürlich irgendwie ausgeglichen werden muß.



Messen noch eine Ahnung was und wie wir das machen. Theoretisch Gamescom, Amiga 35, Amiga 36, CC. Steht aber noch in den Sternen ob die überhaupt stattfinden und ich es verantworten kann da mit zu machen.



Es wird der Nachfolger von RESHOOT R erscheinen. Das ist mal sicher. Richard ist da sehr sehr fleißig. Ein Release Date gibt es noch nicht.



Die neue Amiga Future Archive DVD (Eine DVD9) sollte an sich dieses Jahr erscheinen. Wegen Corona haben wir die auf frühestens 3. Quartal 21 verschoben.



Wir stehen in Verhandlungen für ein Rerelease von einem bekannten Spiel.

Schaut bis jetzt ganz gut aus.



Wegen einen weitern, wohl eher unbekanntes Spiel, wird momentan verhandelt, getestet und gerechnet. Ich nenns jetzt mal Rerelease, auch wenn das nicht ganz zutreffend ist.



Wir planen die Veröffentlichung einer Übersetzung eines englischen Buches. Wann genau ist eine Zeitfrage und auch die Messen spielen dabei eine entscheidende Rolle.



Es gibt noch ein paar Spiele-Projekte wo wir verhandeln, aber da ist nicht mal ansatzweise was in trockenen Tüchern.



Und natürlich wird ein Augenmerk nächstes Jahr sein, das wir weitere Amiga Projekte unter Vertrag bekommen.



Mit Roadshow, CygnusED und DigiBooster geht es auch weiter. In allen drei Fällen hat uns Corona zeitlich einen bösen Strich durch die Rechnung gemacht.



Bei der Amiga Future liegt unser Hauptaugenmerk auf die deutliche Erhöhung der verkauften Auflage um damit die Seitenzahl erhöhen zu können. Das ist momentan sozusagen die Aufgabe Nummer 1.

Zeitgleich müssen wir aber auch das Team rund um die Amiga Future vergrößern.



Wir müssen auch einige Probleme stemmen. So hat z.b. die Post das Auslandsport zum 1.1. um satte 20% erhöht. Bei 5stelligen Portokosten im Jahr ist das keine kleine Summe die man mal so nebenbei stemmen kann.



Und Amiga Future TV wird irgendwann einmal starten.

Aber das wird in aller Ruhe und sehr überlegt passieren.



Wir sind schon seit über einem Jahr am überlegen wie wir eine digitale Version der Amiga Future "sicher" realisieren können. Eine wirkliche saubere Lösung haben wir aber noch nicht gefunden. Es hapert zum einem an der technischem aber auch finanziellen Umsetzung.



Die Amiga Future Andropid App soll ausgebaut werden.



Im Hintergrund passiert auch sehr viel, auch wenn der User so etwas kaum mitbekommt. So haben wir 2019 bereits angefangen eine neue Fibu zu suchen. Gar nicht so einfach wenn man auch Zeitungsabos verwalten muß und nicht unbedingt einen 5stelligen Betrag jährlich dafür ausgeben kann und will.

Das haben wir geschafft und aktuell arbeiten wir zeitgleich auf zwei Systemen. Ab 1.1. erfolgt dann der komplette Umstieg und dann werden wohl auch ziemlich schnell die ersten Praxisfehler auftauchen. Aber wenn das durch ist, wird vieles einfacher und wir haben mehr Möglichkeiten.



Eine neue Fibu war wegen dem neuen EU-Steuerrecht zwingend nötig. Auch gab es das Problem das leider MTR irgendwann Probleme bekommt wenn man mehrere tausend Rechnungen im Jahr schreibt und einen 6stelligen Umsatz schiebt.



Für das Jahr 2021 wünschen wir uns selbst natürlich das die Auflage der Amiga Future spürbar steigt, sich unsere Releases gut verkaufen und wir auch einige neue Projekte dazu bekommen.



An erster Stelle steht aber natürlich die die Gesundheit aller Beteiligten und natürlich auch die aller Nicht-Beteiligten.





29.12.2020

**********

Amiga Future: Cheats Datenbank Update



Die Cheats-Datenbank der Amiga Future wird praktisch wöchentlich von David Jahn aktualisiert, auch wenn dies auf den ersten Blick nicht sofort ersichtlich ist.



Die Cheats-Datenbank auf der Amiga Future Webpage dürfte wohl die größte deutsche Sammlung für den Amiga sein.



Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um Cheats. Auch viele Lösungswege, Tipps & Tricks, sowie Freezer Adressen findet ihr in dieser Sammlung.



Inzwischen gibt es für mehr als 3400 Spiele Cheats und Lösungswege in der Datenbank, und es wird immer mehr.



Die Datenbank ist momentan noch komplett in deutscher Sprache. Wenn genügend Spenden für die Homepage eingeben, ist geplant die Sammlung in einer richtigen Online-Datenbank zu integrieren, die dann auch in englisch verfügbar sein soll.



app.php/GTT

https://www.amigafuture.de



Seit der letzten Bekanntmachung sind folgende Updates hinzugekommen:



18 Dez 2020 -

11 Dez 2020 -

11 Dez 2020 -

04 Dez 2020 -

04 Dez 2020 -

