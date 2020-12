Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

APC&TCP und Amiga Future: 2020 - 2021 Published 28.12.2020 - 11:03 by AndreasM Ein kleines Ausblick für das Jahr 2021:



Es passiert verdammt viel im Hintergrund. Davon bekommt man aber außerhalb eher so gut wie gar nichts mit. Höchstens Kontakte von mir die merken das ich extrem um Strom stehe.



Corona hat auch uns viel Ärger gemacht. Es hat uns einiges an Umsatz und Gewinn gekostet der natürlich irgendwie ausgeglichen werden muß.



Messen noch eine Ahnung was und wie wir das machen. Theoretisch Gamescom, Amiga 35, Amiga 36, CC. Steht aber noch in den Sternen ob die überhaupt stattfinden und ich es verantworten kann da mit zu machen.



Es wird der Nachfolger von RESHOOT R erscheinen. Das ist mal sicher. Richard ist da sehr sehr fleißig. Ein Release Date gibt es noch nicht.



Die neue Amiga Future Archive DVD (Eine DVD9) sollte an sich dieses Jahr erscheinen. Wegen Corona haben wir die auf frühestens 3. Quartal 21 verschoben.



Wir stehen in Verhandlungen für ein Rerelease von einem bekannten Spiel.

Schaut bis jetzt ganz gut aus.



Wegen einen weitern, wohl eher unbekanntes Spiel, wird momentan verhandelt, getestet und gerechnet. Ich nenns jetzt mal Rerelease, auch wenn das nicht ganz zutreffend ist.



Wir planen die Veröffentlichung einer Übersetzung eines englischen Buches. Wann genau ist eine Zeitfrage und auch die Messen spielen dabei eine entscheidende Rolle.



Es gibt noch ein paar Spiele-Projekte wo wir verhandeln, aber da ist nicht mal ansatzweise was in trockenen Tüchern.



Und natürlich wird ein Augenmerk nächstes Jahr sein, das wir weitere Amiga Projekte unter Vertrag bekommen.



Mit Roadshow, CygnusED und DigiBooster geht es auch weiter. In allen drei Fällen hat uns Corona zeitlich einen bösen Strich durch die Rechnung gemacht.



Bei der Amiga Future liegt unser Hauptaugenmerk auf die deutliche Erhöhung der verkauften Auflage um damit die Seitenzahl erhöhen zu können. Das ist momentan sozusagen die Aufgabe Nummer 1.

Zeitgleich müssen wir aber auch das Team rund um die Amiga Future vergrößern.



Wir müssen auch einige Probleme stemmen. So hat z.b. die Post das Auslandsport zum 1.1. um satte 20% erhöht. Bei 5stelligen Portokosten im Jahr ist das keine kleine Summe die man mal so nebenbei stemmen kann.



Und Amiga Future TV wird irgendwann einmal starten.

Aber das wird in aller Ruhe und sehr überlegt passieren.



Wir sind schon seit über einem Jahr am überlegen wie wir eine digitale Version der Amiga Future "sicher" realisieren können. Eine wirkliche saubere Lösung haben wir aber noch nicht gefunden. Es hapert zum einem an der technischem aber auch finanziellen Umsetzung.



Die Amiga Future Andropid App soll ausgebaut werden.



Im Hintergrund passiert auch sehr viel, auch wenn der User so etwas kaum mitbekommt. So haben wir 2019 bereits angefangen eine neue Fibu zu suchen. Gar nicht so einfach wenn man auch Zeitungsabos verwalten muß und nicht unbedingt einen 5stelligen Betrag jährlich dafür ausgeben kann und will.

Das haben wir geschafft und aktuell arbeiten wir zeitgleich auf zwei Systemen. Ab 1.1. erfolgt dann der komplette Umstieg und dann werden wohl auch ziemlich schnell die ersten Praxisfehler auftauchen. Aber wenn das durch ist, wird vieles einfacher und wir haben mehr Möglichkeiten.



Eine neue Fibu war wegen dem neuen EU-Steuerrecht zwingend nötig. Auch gab es das Problem das leider MTR irgendwann Probleme bekommt wenn man mehrere tausend Rechnungen im Jahr schreibt und einen 6stelligen Umsatz schiebt.



Für das Jahr 2021 wünschen wir uns selbst natürlich das die Auflage der Amiga Future spürbar steigt, sich unsere Releases gut verkaufen und wir auch einige neue Projekte dazu bekommen.



An erster Stelle steht aber natürlich die die Gesundheit aller Beteiligten und natürlich auch die aller Nicht-Beteiligten.

