Chrysalis Pack Update für MorphOS 3.14 veröffentlicht Published 27.12.2020 - 13:32 by AndreasM



Mit diesem Paket kann einfach und schnell nach einer Neuinstallation von MorphOS eine vollständige und vorkonfigurierte Umgebung installiert werden.



Es enthält eine Auswahl an Software, Spielen und Emulatoren für MorphOS. Das ISO-Image kann kostenlos von MorphOS-Storage heruntergeladen werden. Vielen Dank an alle Entwickler und Benutzer, die sowohl aus der Nähe als auch aus der Ferne teilnehmen, um dieses Paket zu verbessern. Dies ist die Änderungsliste:



Wayfarer 1.8 aktualisiert (jacaDcaps)

VectorInk 1.1 hinzugefügt (Andre Siegel)

GrafX2 2.8 WIP aktualisiert (BeWorld)

PolyBios 1.3 aktualisiert (Andreas Falkenhahn)

SDL Librairies aktualisiert (BeWorld, BSzili)

FinalBurn Neo 1.0.0.1 hinzugefügt (BeWorld)

Witch Cleaner 1.55 aktualisiert (Templario)

WebRadio 2.3 aktualisiert (Thomas Igracki)

MouseMeter 1.3 aktualisiert (Stefan Blixth - OnySoft)

AmiSSL 4.7 68k aktualisiert (Jens Maus)

HURL 1.1 aktualisiert (Andreas Falkenhahn)

twittAmiga 4.4.2 aktualisiert (Oliver Urbann)

GhostScript Fehler behoben

Audio-Mimetyp Fehler behoben

und mehr...



https://www.morphos-storage.net/?id=1603238



