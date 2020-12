Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

REV'n'GE! #117 Xmas veröffentlicht Published 27.12.2020 - 13:29 by AndreasM



Die beiden wichtigsten Rezensionen in dieser Ausgabe sind das Remake von Amiga North & South für moderne Betriebssysteme und Hardware sowie Fred's Back für Commdore 64, das dieses Jahr für Amiga veröffentlicht wird (dieses Spiel wurde in "Mini Reviews" rezensiert und ist daher nicht im Abschnitt "Recent Games" platziert. Aber ab der nächsten Ausgabe befindet sich jede Plattform in den richtigen Abschnitten. Natürlich sind auch viele andere Spiele sehr interessant zu lesen, wie Wiz 'n' Liz für Amiga, Fred für Atari ST und Gloriana für DOS.



REV'n'GE! ist ein Fanzine, das Spiele auf Vintage-Plattformen in Italienisch und Englisch rezensiert. In dieser Weihnachtsausgabe werde ich meine alten Bewertungen nur auf Italienisch wiederholen, die jetzt auch auf Englisch verfügbar sind. Nicht nur das. Ich habe einen neuen Abschnitt hinzugefügt, in dem Rezensionen zu den neuesten Spielen von 2010 bis jetzt veröffentlicht werden.

Die beiden wichtigsten Rezensionen in dieser Ausgabe sind das Remake von Amiga North & South für moderne Betriebssysteme und Hardware sowie Fred's Back für Commdore 64, das dieses Jahr für Amiga veröffentlicht wird (dieses Spiel wurde in "Mini Reviews" rezensiert und ist daher nicht im Abschnitt "Recent Games" platziert. Aber ab der nächsten Ausgabe befindet sich jede Plattform in den richtigen Abschnitten. Natürlich sind auch viele andere Spiele sehr interessant zu lesen, wie Wiz 'n' Liz für Amiga, Fred für Atari ST und Gloriana für DOS.

Quelle:

Facebook: https://www.facebook.com/REVnGE-Retro-E ... 556381162/
SendSpace: https://www.sendspace.com/file/6o45uf
Mega: https://mega.nz/file/DtUXFCZC#VPyIpLMVI ... D4CDi5ZseM

