Hollywood Designer 5.0 SE nur noch bis 31.12. erhältlich Published 27.12.2020 - 13:15 by AndreasM



Die Standardversion des Hollywood Designer 5.0 wird natürlich auch weiterhin erhältlich sein. Wer den Hollywood Designer 5.0 SE erwerben möchte, sollte sich mit der Bestellung beeilen, denn der Hollywood Designer 5.0 SE wird nur noch bis 31.12.20 erhältlich sein. Hollywood Designer 5.0 SE ist identisch zur Standardversion von Hollywood Designer bis auf den Unterschied, dass die Special Edition mit einer speziellen Version von Hollywood 8.0 ausgeliefert wird, die nur zusammen mit dem Hollywood Designer 5.0 und nicht als eigenständiges Produkt verwendet werden kann. Dadurch ist es möglich, Hollywood Designer 5.0 SE zu einem deutlich günstigeren Preis anzubieten als wenn Hollywood Designer 5.0 und Hollywood 8.0 separat erworben werden. Bestellmöglichkeit hier: http://www.hollywood-mal.de/ Die Standardversion des Hollywood Designer 5.0 wird natürlich auch weiterhin erhältlich sein.

