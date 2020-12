Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 27.12.2020 - 13:12 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Tiny Little Slug #9: Ente gut, alles gut (Retro Today XXL/Amiga)



Wenn Dennis rund um die Uhr ein Licht aufgeht, bringt er die Schnecke auch zur Ente. Oder so... Jedenfalls geht's jetzt mit großen Schritten... eh... Schleimspuren dem/der En(d/t)e entgegen. Der finale Boss (?), mit leichtem Turrican-3-Flair, einem Feuer spuckenden Federvieh und einem scrollenden Level... Timing und perfekte Joystick-Kontrolle sind gefragt! Laden, Hagen! Eh... Hagen???



https://www.youtube.com/watch?v=WjSTKdozrt4





Defender of the Crown #2: Schnelle Geländegewinne (RetroPlay Live/Amiga)



Nach dem kurzen ersten Intermezzo... probieren wir's nochmal. Die eigene Burg wurde geschleift, alle Mannen auf dem Feld verloren - früher war das einfacher. Entspannter. Also neue Strategie: Dennis übernimmt die Maus und Hagen greift nach den Nervennüsschen. Die Hilferufe des jungen Burgfäuleins werden ignoriert, die Räuber stehlen unsere Steuereinnahmen, aber hey - wir halten schonmal länger durch als zuvor! Danger-Dennis greift an!



https://www.youtube.com/watch?v=NNpSjD8yxy4





O Good Ale, Thou Art My Darling (Monkey Island Scumm Bar Theme)



In der Scumm Bar auf Meleé Island (aus dem Spiel "The Secret of Monkey Island") erklingt ein altbekannter Song: das Traditional "O Good Ale, Thou Art My Darling". Wir präsentieren Euch die Original-Version mit Gitarre und Gesang, untermalt mit Piratenbar-Atmo.



https://www.youtube.com/watch?v=10PRfD0N2nU





Festtagsgrüße vom VD-Team



Hagen, Michael, Dennis, Jan, Markus und Lukas blicken zurück auf das Jahr 2020 und wünschen Euch allen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2021!



https://www.youtube.com/watch?v=dGV4gT04Djg





Defender of the Crown #3: Eine feindliche Übermacht (RetroPlay Live/Amiga)



Die Belagerungen verlaufen schon sehr erfolgreich, und auch, wenn wir noch unsere Problemchen mit dem Feuer haben: mit Dennis am Katapult (und Hagen als Koordinator) fallen die Mauern! Die Karte färbt sich zunehmend blau, und nachdem Robin Hood uns zwei Mal zur Seite gestanden hat, muss unser Eroberungsfeldzug ja ein Erfolg werden! Für die Krone! Wenn wir uns am finalen Gegner mal nur nicht die Zähne ausbeißen...



https://www.youtube.com/watch?v=laMCC4458WE





Historyline #201: Unter schwerem Beschuss (RetroPlay Live/Amiga)



Die Weiterexistenz unseres Spähpanzers hängt vom Gelingen des verzweifelte Rückzugs hinter die eigenen Linien ab. Hagen gibt sich unter Vorbehalt pessimistisch. Der Feind ist mobil und wirft alles in die Schlacht. Egal ob Spiel oder Modell - das könnte diesmal etwas länger dauern... Im Keller scheint keine Sonne.



https://www.youtube.com/watch?v=Ok6zvuNV__s





Weihnachtswichteln (Retro ausgepackt Xmas 2020)



Weihnachtszeit ist Wichtelzeit! Wir packen diesmal zwei Wichtelgeschenke aus - eins aus der Facebook-Retro-BigBox-Gruppe und eins aus dem A1k-Forum. Was wohl in den Paketen drin ist?



https://www.youtube.com/watch?v=y-fHfaOUYXE 35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Tiny Little Slug #9: Ente gut, alles gut (Retro Today XXL/Amiga)Wenn Dennis rund um die Uhr ein Licht aufgeht, bringt er die Schnecke auch zur Ente. Oder so... Jedenfalls geht's jetzt mit großen Schritten... eh... Schleimspuren dem/der En(d/t)e entgegen. Der finale Boss (?), mit leichtem Turrican-3-Flair, einem Feuer spuckenden Federvieh und einem scrollenden Level... Timing und perfekte Joystick-Kontrolle sind gefragt! Laden, Hagen! Eh... Hagen???Defender of the Crown #2: Schnelle Geländegewinne (RetroPlay Live/Amiga)Nach dem kurzen ersten Intermezzo... probieren wir's nochmal. Die eigene Burg wurde geschleift, alle Mannen auf dem Feld verloren - früher war das einfacher. Entspannter. Also neue Strategie: Dennis übernimmt die Maus und Hagen greift nach den Nervennüsschen. Die Hilferufe des jungen Burgfäuleins werden ignoriert, die Räuber stehlen unsere Steuereinnahmen, aber hey - wir halten schonmal länger durch als zuvor! Danger-Dennis greift an!O Good Ale, Thou Art My Darling (Monkey Island Scumm Bar Theme)In der Scumm Bar auf Meleé Island (aus dem Spiel "The Secret of Monkey Island") erklingt ein altbekannter Song: das Traditional "O Good Ale, Thou Art My Darling". Wir präsentieren Euch die Original-Version mit Gitarre und Gesang, untermalt mit Piratenbar-Atmo.Festtagsgrüße vom VD-TeamHagen, Michael, Dennis, Jan, Markus und Lukas blicken zurück auf das Jahr 2020 und wünschen Euch allen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2021!Defender of the Crown #3: Eine feindliche Übermacht (RetroPlay Live/Amiga)Die Belagerungen verlaufen schon sehr erfolgreich, und auch, wenn wir noch unsere Problemchen mit dem Feuer haben: mit Dennis am Katapult (und Hagen als Koordinator) fallen die Mauern! Die Karte färbt sich zunehmend blau, und nachdem Robin Hood uns zwei Mal zur Seite gestanden hat, muss unser Eroberungsfeldzug ja ein Erfolg werden! Für die Krone! Wenn wir uns am finalen Gegner mal nur nicht die Zähne ausbeißen...Historyline #201: Unter schwerem Beschuss (RetroPlay Live/Amiga)Die Weiterexistenz unseres Spähpanzers hängt vom Gelingen des verzweifelte Rückzugs hinter die eigenen Linien ab. Hagen gibt sich unter Vorbehalt pessimistisch. Der Feind ist mobil und wirft alles in die Schlacht. Egal ob Spiel oder Modell - das könnte diesmal etwas länger dauern... Im Keller scheint keine Sonne.Weihnachtswichteln (Retro ausgepackt Xmas 2020)Weihnachtszeit ist Wichtelzeit! Wir packen diesmal zwei Wichtelgeschenke aus - eins aus der Facebook-Retro-BigBox-Gruppe und eins aus dem A1k-Forum. Was wohl in den Paketen drin ist?

Back to previous page