Das große amiga-news.de-Gewinnspiel - Frohe Weihnachten Published 26.12.2020 - 12:35 by AndreasM



http://amiga-news.de/de/news/AN-2020-12-00064-DE.html Der eine oder andere wird dieses Jahr Weihnachten in kleinerer Runde und ruhigerer Form feiern müssen, das gesamte Jahr 2020 dürfte wohl als ziemlich unerfreulich in die Geschichtsbücher eingehen. Als kleine Aufmunterung und als Dankeschön an unsere Leser haben wir uns deswegen ein kleines Gewinnspiel ausgedacht, bei dem es tolle Preise zu gewinnen gibt. Das Gewinnspiel ist in zwei Kategorien aufgeteilt: zum einem ein kurzes Quiz, zum anderen eine Kombination von zwei Schätzfragen. Jeder Leser kann in beiden Kategorien mitmachen oder nur am Quiz oder den Schätzfragen teilnehmen.

