ACube: Neue Sam460cr-Boards bald auf dem Markt Published 26.12.2020 - 12:34 by AndreasM



Wir möchten in diesen schwierigen Zeiten mit Amiga-Nutzern eine kleine Party machen.

Wir haben uns dann entschlossen, der Amiga und MorphOS Community ein kleines Geschenk zu machen.



Um die jüngste Veröffentlichung von AmigaOS 4.1 FE Update 2 und MorphOS 3.14 zu feiern, haben wir eine kleine Serie von Sam460cr-Boards hergestellt, die mit einem Weihnachtspaket der folgenden Spiele erhältlich sein werden:



Gorky17

Descent Freespace

The Secret of Middle City

BOH



Das gesamte Paket kostet 489 Euro.

OS 4.1 FE ist in diesem Produkt enthalten.



Wir werden im Januar 2021 versandfertig sein.



Wir bereiten auch einen neuen Shop vor, der den Standards entspricht.



In Kürze verfügbar!



