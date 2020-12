Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Icaros Desktop 2.3 jetzt zum Download Published 26.12.2020 - 12:30 by AndreasM

https://vmwaros.blogspot.com/2020/12/ic ... lable.html Eine brandneue Version von Icaros Desktop steht endlich für alle bereit. Es ist das Ergebnis einer sehr langen Analyse- und Überarbeitungsarbeit, die verschiedene Aspekte der Verteilung abdeckt. Wir haben uns gefragt, was Benutzer bevorzugen und wie wir Icaros Desktop verbessern könnten. Dank der Arbeit von Anwendungsprogrammierern von Drittanbietern können wir heute eine Betriebsumgebung anbieten, die nützlicher und schöner als je zuvor ist.Es gibt viele Neuerungen: Von der Leu Tabellenkalkulation bis zum SilkRAW-Bildanzeiger, vom unglaublichen RNOPublisher DTP bis zu neuen Spielen. Aber vor allem die gehostete Version von Icaros Desktop haben für unter Linux und Windows einen entscheidenden Schritt nach vorne gemacht. Es gibt so viele Neuigkeiten, dass wir sie diesmal in verschiedenen Abschnitten auflisten werden.

