Update 2 für AmigaOS 4.1 Final Edition zum Download verfügbar Published 23.12.2020 - 17:00 by AndreasM



Hyperion Entertainment hat das Update 2 für AmigaOS 4.1 Final Edition veröffentlicht.

Das Update 2 ist mit Abstand das größte Update, das jemals für AmigaOS veröffentlicht wurde. Es enthält mehr als 200 aktualisierte Komponenten mit Hunderten von Fehlerkorrekturen, Verbesserungen und neuen Funktionen, sowie sechs völlig neue Betriebssystemkomponenten. Das Update ist die gemeinsame Anstrengung von vier Jahren AmigaOS-Entwicklung und wird AmigaOS4.1 Final Edition auf ein völlig neues Maß an Stabilität und Benutzerfreundlichkeit bringen.



Die vollständige Liste der aktualisierten, verbesserten und neuen Komponenten sind im Änderungsprotokoll zu finden, das auch eine Liste der wichtigsten Fehler und Probleme enthält, die behoben wurden. Einige der Highlights von Update 2 sind:



* Neue Kernel (exec) Version 54.28 mit vielen Fehlerkorrekturen und Stabilitätsverbesserungen

* Verbesserungen und Fehlerbehebungen in der graphics.library, workbench.library, dos.library, application.library, elf.library und vielen anderen wichtigen Bibliotheken machen sie robuster, fehlerfreier und zukunftssicherer

* Fehlerbehebungen und Verbesserungen am USB-Stack

* Viele Fehlerkorrekturen und Verbesserungen an console.device, ram-handler, appdir-handler und env-handler

* Viele Fehlerbehebungen in allen Reaction-Classes, Datatypen und Gerätetreibern

* Neue Betriebssystemkomponenten wie der Befehl append dos, eine OS4.1-Version von DiskDoctor von Olaf Barthel, SataControl, appdir-handler, ssh2-handler

* Viele, viele weitere Fehlerkorrekturen, Verbesserungen und neue Funktionen



Update 2 ist für registrierte Benutzer von AmigaOS 4.1 Final Edition kostenlos und befindet sich im Download-Bereich unter



Dieses Update ist das Ergebnis der kontinuierlichen Bemühungen einer engagierten Gruppe von AmigaOS 4.1 Final Edition-Entwicklern und Betatestern. Vielen Dank!





Voraussetzungen für AmigaOS 4.1 Final Edition Update 2



Wir empfehlen dringend, das Update 2 zusätzlich zu einer Neuinstallation von AmigaOS 4.1 Final Edition Update 1 zu installieren. Wer sich entscheidet, eine vorhandene Installation zu aktualisieren, sollten diese vorher sichern!



Betriebssystem: Installierte AmigaOS 4.1 Final Edition Update 1-Hardware



Kompatibilität: AmigaOne XE & SE, MicroA1, AmigaOne 500, AmigaOne X1000, AmigaOne X5000, Sam440, Sam460, Pegasos 2, Amiga Classic PPC.



