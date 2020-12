Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

pistorm: Raspberry Pi als 68k CPU-Ersatz Published 21.12.2020 - 10:40 by osz



Das dazugehörige GitHub-Projekt heißt pistorm und liefert eine genaue Beschreibung dessen, was zu tun ist, um eine 68k-CPU durch einen Raspberry Pi zu ersetzen. Noch ist es fraglich, ob der Ersatz einer echten 68000 CPU in einem Amiga 500 durch eine von einem Raspberry Pi emulierte 68k-CPU sinnvoll ist. Mit Sicherheit wird die zukünftige Entwicklung dieses Projektes jedoch einige überraschende Ergebnisse liefern und vielleicht völlig neue Möglichkeiten eröffnen. Es ist jedenfalls definitiv ein spannendes Projekt.



Auf Twitter ist Ende Oktober ein Demonstrationsvideo von Claude Schwarz aufgetaucht, welches eine durch einen Raspberry Pi emulierte 68k-CPU in einem Amiga 500 im aktiven Einsatz mit Pinball Dreams zeigt: Demo-Video:



