MUI 5.0-2020R2 für AmigaOS4/PPC und AmigaOS3/m68k veröffentlicht Published 20.12.2020 - 18:42 by HelmutH



Das MUI für AmigaOS-Entwicklungsteam ist stolz, die sofortige Freigabe der Version 5.0-2020R2 des Magic User Interface für AmigaOS4/PPC und AmigaOS3/m68k bekannt zu geben. Die Release-Archive finden Sie in unserem Download-Bereich [



Wie bei allen früheren Releases wird ein Keyfile benötigt, um alle verfügbaren Einstellungen zu aktivieren. Alte Keyfiles aus MUI 3.8 können ohne Einschränkung verwendet werden.



