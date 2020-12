Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Amiga Games Pack von Luca Carminati Published 20.12.2020 - 16:07 by osz



Die Spiele können kostenlos über itch.io heruntergeladen werden: Noch auf der suche nach kurzweiligen Spielen für den Weihnachtsurlaub?Luca Carminati hat auf itch.io ein Amiga Games Pack veröffentlicht. Es besteht aus fünf ADF-Images, von denen jedes ein Spiel für den Amiga ist. Alle Titel wurden zwischen 1995 und 1998 programmiert.Die Spiele können kostenlos über itch.io heruntergeladen werden: https://lowcarb.itch.io/amiga-games-pack

