Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 20.12.2020 - 15:28 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Tiny Little Slug #8: In der Geistermine (Retro Today XXL/Amiga)



Die Wiese hat uns wieder! Die kleine Schnecke hat die brodelnden Flammen hinter sich gelassen und lühlt ihre Fühler an der frischen Luft, doch der kurze Augenblick der Entspannung wird jäh durch eine abstürzende Ente (?!) unterbrochen, die einen Krater in den Boden reißt. Verflixt - fast wären wir an der Erdbeere gewesen! Aber natürlich geht's jetzt erst noch einmal in die Tiefe, auf ein Tête-à-Tête mit Geistern...



https://www.youtube.com/watch?v=V8aPKa7e4FI





Gauntlet II #2: Gegnermassen ohne Ende (RetroPlay Live/C64)



Wir sterben noch früh genug - auch ohne Friendly Fire. Die ersten Fallen haben wir hinter uns und die ersten Monster zur Strecke gebracht, aber wenn Gauntlet Teil 1 schon knackig war, dann steppt im zweiten Teil der Bär. Zum Glück hat Dennis Zielwasser getrunken, und selbst der Tod kann die beiden (vorerst) nicht aufhalten...



https://www.youtube.com/watch?v=PVHtRcZaFSM





Defender of the Crown #1: Ein besonderer Speedrun (RetroPlay Live/Amiga)



Der König ist tot - lang lebe der König! Doch der will erst gefunden werden... Im Amiga-Klassiker "Defender of the Crown" kämpfen wir um nichts Geringeres als die Krone Englands! In dem (für die frühe Amiga-Zeit) bildgewaltigen Strategiespiel schlüpfen Dennis und Hagen in die Rolle des Cedric of Rotherwood und beginnen die Eroberung des zerstrittenen Königreichs. Dabei müssen sie sich nicht nur in der Schlacht behaupten, sondern auch Belagerungen für sich entscheiden und im ritterlichen Turnier die Gegner niederreiten...



https://www.youtube.com/watch?v=Q8XOW5FIzWc





Historyline #200: Das Metallschiff schlägt zurück (RetroPlay Live/Amiga)



Flieger sind wertvoll, deshalb gut drauf aufpassen! Hagen bringt die Flak in Stellung und hofft auf Fehler des Gegenspielers. Mit etwas Glück und den Elite-Streitkräften im Rücken sollte es doch möglich sein, die feindlichen Truppen in eine Falle zu locken. Aber die Franzosen ignorieren unsere Finte und wollen unser Hauptquartier einfach überrennen. Hagen leitet Gegenmaßnahmen ein und Dennis zieht ein angefangenes Projekt aus der Schublade - es wird wieder Metall gebogen!



https://www.youtube.com/watch?v=D9mOUaG-1Wo





CD32, die Amiga-Konsole (Retro ausgepackt Live)



Unser Zuschauer Sven hat uns eine große Kiste geschickt! Wir packen aus und stoßen dabei nicht nur auf die Amiga-Konsole CD32, sondern auch auf viele CD-Games, die wir natürlich genau unter die Lupe nehmen und besprechen.



