Chat-Abend: Crazy Paradise BBS Published 20.12.2020 - 13:26 by HelmutH

Natürlich kann man jeden Tag und zu jeder Zeit in der Mailbox chatten. Im Gegensatz zu den 90er Jahren haben Mailboxen heute keine 'zig Anrufe mehr pro Tag, so dass die Chancen auf einen spontan zustande kommenden Chat nicht mehr so hoch sind.

Aus diesem Grund wird in der Crazy Paradise immer mal wieder ein Termin zum Chatten angesetzt.

So hat man die Chance das "echte 90er Jahre Chat-Feeling" zu erleben.



Wer noch nicht "eingetragen" ( = registriert) ist, tut gut daran, dies zuvor in Ruhe zu tun.

Nach dem Login als "Gast" stellt man hierzu einen "User-Antrag".



Zugang erhält man über Telnet unter der Adresse cpbbs.de auf Port 2323.

Ein Video zur Konfiguration für Putty findet man hier ->



Wie man in Term (unter Verwendung des telser.device) einen Telefonbucheintrag erstellt, findest du

