Santa Run 2020 Published 20.12.2020 - 12:48 by Amiga_4000



Santa Run ist ein kostenloses Weihnachtsspiel, das in sieben Tagen für alle Commodore Amiga-Fans entwickelt wurde.



Steuert den Weihnachtsmann, springt von Dach zu Dach und verteilt Geschenke über die Schornsteine.



Santa Run ist ein punktebasiertes Spiel. Ist das Ende der Straße erreicht, ist das Spiel abgeschlossen. Am Ende des Spiels erwartet Euch eine nette Begrüßung.





ANFORDERUNGEN



Commodore Amiga A1200 oder höher, echte Hardware oder emuliert. Das Spiel kommt auf einem ADF, aber die Dateien können auch auf die Festplatte oder Diskette kopiert werden, und von Workbench aus ausgeführt zu werden. Das Spiel benötigt einen Joystick oder ein Control Pad in Port 2 des Amiga, wenn es auf echter Hardware läuft.



