Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

AmiSSL in Version 4.7 veröffentlicht. Published 17.12.2020 - 21:55 by Amiga_4000

Es bringt AmiSSL mit den neuesten Root-Zertifikaten und der stabilen OpenSSL 1.1.1i-Version auf den neuesten Stand, die hauptsächlich Sicherheits- und Fehlerkorrekturen enthält.



https://www.ibrowse-dev.net/news.php?id=1608213659 AmiSSL 4.7 wurde veröffentlicht und ist voll kompatibel mit dem aktuellen IBrowse 2.5.3. Wir empfehlen, die aktuelle Version herunterzuladen und zu aktualisieren.Es bringt AmiSSL mit den neuesten Root-Zertifikaten und der stabilen OpenSSL 1.1.1i-Version auf den neuesten Stand, die hauptsächlich Sicherheits- und Fehlerkorrekturen enthält.

Back to previous page