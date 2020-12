Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Wayfarer 1.8 erschienen Published 16.12.2020 - 20:53 by osz



Download und weitere Details zur aktuellen Version gibt es auf der offiziellen Wayfarer-Website: Jacek Piszczek verfolgt die Entwicklung seines Web-Browser Wayfarer für MorphOS sehr zielstrebig, nun ist Version 1.8 erschienen. Diese Version bringt zahlreiche Bugfixes Anpassungen mit, die den Web-Browser in Summe stabiler, zuverlässiger und angenehmer in der Verwendung machen sollen. Zudem wurde eine Unterstützung für JPEG2000 mittels des freien und in C geschriebenen OpenJPEG-Codes implementiert. Als weitere Neuerung wird das vom Browser verwendete Gebietsschema nun basierend auf dem im System eingestellten Gebietsschema angewandt. Wayfarer 1.8 basiert von nun an auf OpenSSL 1.1.1i vom 8. Dezember 2020 und cURL 7.74.0 vom 9. Dezember 2020. Außerdem wurde, neben zahlreichen weiteren Änderungen, die im Changelog bzw. der History nachgelesen werden können, nun die vom Browser benötigte Zeit optimiert, die der Browser für das Schließen benötigt.Download und weitere Details zur aktuellen Version gibt es auf der offiziellen Wayfarer-Website: https://wayfarer.icu/

