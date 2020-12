Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

"Robotics" Add-On für Ask Me Up XXL veröffentlicht Published 14.12.2020 - 19:17 by AndreasM



"Wer hat das Wort" Roboter "zum ersten Mal verwendet?", "Was ist der meistverkaufte humanoide Roboter der Welt?", ... sind einige der Fragen.



Das Add-On ist in Französisch, Englisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch und Schwedisch verfügbar.



http://glames.online.fr Das Robotics-Add-On, das 50 neue Fragen zu Robotern enthält, kann jetzt kostenlos von unserer Website heruntergeladen werden. Es ist für Ask Me Up XXL-Käufer gedacht und bietet 2226 allgemeine Fragen für Ihre AmigaOS 4-, MorphOS- und Windows-Computer!"Wer hat das Wort" Roboter "zum ersten Mal verwendet?", "Was ist der meistverkaufte humanoide Roboter der Welt?", ... sind einige der Fragen.Das Add-On ist in Französisch, Englisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch und Schwedisch verfügbar.

Back to previous page