VD im Dezember 2020:Trek im Westen, schärfere Bilder und Verteidiger der Krone Published 14.12.2020 - 14:42 by AndreasM



Aber auch an Youtube-Videos gibt es wieder viel zu sehen: Wir verteidigen die englische Krone, ziehen mit einem Treck gen Westen, löten in einem Atari 2600 und diskutieren über die Auswirkungen der Technik auf den Arbeitsmarkt des Jahres 1980.



http://www.virtualdimension.de/ Adventszeit, Live-Stream-Zeit: Wir streamen wieder an den Advents-Samstagen unter http://twitch.virtualdimension.de - schaut doch mal rein!

