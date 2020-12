Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Games-Coffer Webseiten Updates Published 14.12.2020 - 19:24 by AndreasM



Für den Amiga wurde heute ein neues Spiel veröffentlicht, das seit einigen Jahren in Arbeit war. Renegades Deluxe ist ein von Alien Breed inspiriertes Split-Screen-Spiel für zwei Spieler mit Deathmatch-Spiel. Das Spiel wurde von Wayne Ashworth, Kevin Darbyshire und Marcus Becker erstellt. Um den Trailer anzusehen und auf den Download-Link zuzugreifen, besucht bitte das Youtube-Video: https: //



12 Amiga Music Mods hinzugefügt



12 Amiga-Musikmodule hinzugefügt, sie sind (in keiner bestimmten Reihenfolge): JustBreak N Out, Chet Wax, Trash2, Enter Our World, Illegal Tendencies, Rainy Day In September, Revolution, Soft N Heavy, Streets of Cisco, Pink Wave, Desperate Rock und Out of Control.



10 Amiga Music Mods hinzugefügt



10 Amiga-Musikmodule, die heute hinzugefügt wurden, sind (in keiner bestimmten Reihenfolge): Capricorn Mix, Oro Incenso, Trinity Paradox EP, Funky Maaaan, Planet Groove, Love Sucks, Technical Boot, Marching South, Frontline und Advent.



Deutsche Spielesammlung hinzugefügt



Heute habe ich der Amiga Games-Sektion einen neuen Abschnitt hinzugefügt. Dies war eine Sammlung von Rhein-Main-Soft in Deutschland. Die Sammlung besteht aus 30 Datenträgern, bei diesem Upload fehlen jedoch zwei Datenträger.



