Lotek64 Ausgabe 61 Published 14.12.2020 - 19:16 by AndreasM



Themen in dieser Ausgabe:



* mac of tugcs: Mein Leben mit dem Commodore 64

- Computerliebe

* BeamRacer

- Ein Copper für den C64

* Interview mit Andy aka Shine

- PETSCII-Pixelkunst

* Österreichische Werbespiele der 90er-Jahre

- Bahn, Bank, Bundesheer

* Unboxing-Party in Übersee

- Super Mario Lego

* Bücher über britische Softwarehäuser Ocean und U.S. Gold

- Software-Geschichte(n)



