IBrowse: Mailing-Liste ist umgezogen Published 14.12.2020 - 19:14 by AndreasM

https://www.ibrowse-dev.net/mailinglists.php Aufgrund der bevorstehenden vollständigen Schließung von Yahoo Groups am 15. Dezember 2020 wurde die IBrowse-Diskussions-Mailingliste jetzt zu Google Groups verschoben. Die meisten Benutzer der alten Liste wurden automatisch in die neue Liste übernommen.Weitere Informationen und Listenbefehle findet Ihr auf der Seite Mailinglisten.

