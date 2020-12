Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Hyperion Weihnachtsverkauf: Preissenkungen bei Spielen Published 14.12.2020



2020 war ein hartes Jahr und wir alle brauchen in den kommenden dunklen Monaten ein wenig Unterhaltung! Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, der Amiga-Community ein frühes Weihnachtsgeschenk zu machen und den Preis von unsere drei verfügbaren Spiele massiv zu senken.



Wir haben die Preise sowohl für die digitalen Versionen auf unserer Website als auch für den empfohlenen Verkaufspreis gesenkt, den wir unseren Händlern für die physischen Kopien empfehlen.



Die Preise wurden reduziert auf:



Gorki 17: Empfohlener Verkaufspreis inkl. Gesetzl. MwSt. - EUR 14,95 (reduziert von 19,95)

Anständiger Freiraum: Empfohlener Verkaufspreis inkl. Gesetzl. MwSt.: 9,95 EUR (reduziert von 12,95 EUR)

Shogo: Mobile Armor Division (NUR DIGITAL): Preis inkl. Gesetzl. Mehrwertsteuer: 9,95 (reduziert von 14,95)



Fröhliches Spielen und frohe Weihnachten!



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:



