Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Greg Donner: Warp-Webseiten-Update Published 14.12.2020 - 19:19 by AndreasM



Hauptseite: Es wurde ein interessanter Hinweis von Warp Beta-Tester Retrocengo zu einem Firmware-Update [von CS-Lab] hinzugefügt ... "... mit all den Extras auf dem Weg - ich weiß, dass sie unterwegs sind ..." (obwohl kein Erscheinungsdatum angegeben wird). Außerdem wurde eine ältere Notiz vom 27. Mai hinzugefügt, die ich zuvor in CS-Labs Blog verpasst hatte.



Bildseite: Dank des Amiga-Benutzers "Jope" und der Commodore Amiga FB-Seite (auf der CS-Lab in letzter Zeit Nachrichten und Fotos veröffentlicht hat) wurde ein Foto vom 27. November hinzugefügt, das mehrere Stapel von Warp 1260-Boards in Produktion zeigt.



http://www.gregdonner.org/ Warp 4060: Verschiedene Details auf mehreren Seiten wurden korrigiert und mehrere Ergänzungen vorgenommen:Hauptseite: Es wurde ein interessanter Hinweis von Warp Beta-Tester Retrocengo zu einem Firmware-Update [von CS-Lab] hinzugefügt ... "... mit all den Extras auf dem Weg - ich weiß, dass sie unterwegs sind ..." (obwohl kein Erscheinungsdatum angegeben wird). Außerdem wurde eine ältere Notiz vom 27. Mai hinzugefügt, die ich zuvor in CS-Labs Blog verpasst hatte.Bildseite: Dank des Amiga-Benutzers "Jope" und der Commodore Amiga FB-Seite (auf der CS-Lab in letzter Zeit Nachrichten und Fotos veröffentlicht hat) wurde ein Foto vom 27. November hinzugefügt, das mehrere Stapel von Warp 1260-Boards in Produktion zeigt.

Back to previous page