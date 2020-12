Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 13.12.2020 - 11:48 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



InfoTime 12/2020: Trek im Westen, schärfere Bilder und Verteidiger der Krone



Adventszeit, Live-Stream-Zeit: Wir streamen wieder an den Advents-Samstagen unter

Aber auch an Youtube-Videos gibt es wieder viel zu sehen: Wir verteidigen die englische Krone, ziehen mit einem Treck gen Westen, löten in einem Atari 2600 und diskutieren über die Auswirkungen der Technik auf den Arbeitsmarkt des Jahres 1980.



https://www.youtube.com/watch?v=4LC9Lpz0TCU





Seven Cities of Gold #5: Eine kurzlebige Siedlung (RetroPlay Live/C64)



So langsam klappt's in dem neu entdeckten Amerika auch mit dem Handeln! Der ein oder andere Stamm ist durchaus dazu bereit, mit uns Güter zu tauschen, und Hagen macht erste Überlegungen zur "Mayan Brawler Trading App". Immerhin haben wir die letzten zwei Dörfer nicht niedergemetzelt - das muss doch auch was wert sen, oder?! Und so füllt sich häppchenweise unser Goldvorrat...



https://www.youtube.com/watch?v=Xm7xL6Lc9BI





Gauntlet II #1: Wir gehen auf wahnsinnige Geschwindigkeit (RetroPlay Live/C64)



Mörderböse Action ist wieder gefragt - wir ergreifen den Bogen / das Schwert / das magische Buch und stürzen uns auf dem C64 in den Dungeon - mit Gauntlet II! Bei dem farbenfrohe Arcadespiel haben wir die Wahl aus vier Charakteren, die wahlweise im Fern- oder Nahkampf auf Monsterjagd gehen. You Enter the Dungeons... Das Ganze dann im Mehrspieler-Modus, und der Spaß kann losgehen!



https://www.youtube.com/watch?v=s3ahgGyt8is





Historyline #199: Ein neuer Helm (RetroPlay Live/Amiga)



Mit neuer, TÜV-zertifizierter Ausrüstung und frischen Eingabegeräten bestens gewappnet stürzen sich Hagen 2.0 und Dennis in der neuen Mission des Strategie-Hits History Line im März 1917 wieder in den ersten Weltkrieg. Wird das das längste Let's-Play der Spielewelt (oder ist es das sogar schon?!)? Ach ja - Steckbausteine sind natürlich auch wieder am Start...



https://www.youtube.com/watch?v=tzUtk1_Axjw





Dezember 1980: Vernichten Computer Arbeitsplätze? (Back in Time)



Weihnachten 1980 steht vor der Tür, aber die Computerzeitschriften beinhalten keine der von uns erwarteten Einkaufstipps...

Dafür sprechen wir über Fax, Videotext, Teletex, wir schaudern einmal mehr über den Einfluss der Japaner und stellen uns eine immer wieder auftauchende Frage: Vernicht technischer Fortschritt Arbeitsplätze?



