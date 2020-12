Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

UBoot 1.3.1g von ACube verfügbar Published 08.12.2020 - 21:42 by HelmutH



Verbesserte Unterstützung für Radeon HD- und Radeon RX-Grafikkarten.

Jetzt können Sie eine Radeon HD / RX über einen PCI-zu-PCI-Express-Adapter verwenden. Auf dem Sam440ep flex-Motherboard wird empfohlen, für maximale Leistung den PCI-Steckplatz #1 zu verwenden. Bitte beachten Sie, dass sich die volle Unterstützung für Radeon RX noch in der Entwicklung befindet. Aus diesem Grund zeigt U-Boot bei vielen Modellen von gfx-Karten keine Ausgabe an, aber die Karte funktioniert einwandfrei, sobald das Betriebssystem geladen ist.



Es wurde ein neuer Menüeintrag eingeführt, um die Genauigkeit des x86-Gfx-BIOS-Emulators zu ändern.

Wenn Ihre Grafikkarte beim Start einige visuelle Probleme aufweist, versuchen Sie, die Genauigkeit des x86-BIOS-Emulators zu erhöhen.



Die Aktualisierungen findest du auf den Produktseiten von Sam440ep und Sam440ep-Flex.



http://www.acube-systems.biz/index.php? ... ws#archive ACube Systems freut sich, die Verfügbarkeit einer weiteren Aktualisierung der UBoot-Firmware für die Sam440ep, Sam440-Flex und Sam440-Flex SE bekannt zu geben.Verbesserte Unterstützung für Radeon HD- und Radeon RX-Grafikkarten.Jetzt können Sie eine Radeon HD / RX über einen PCI-zu-PCI-Express-Adapter verwenden. Auf dem Sam440ep flex-Motherboard wird empfohlen, für maximale Leistung den PCI-Steckplatz #1 zu verwenden. Bitte beachten Sie, dass sich die volle Unterstützung für Radeon RX noch in der Entwicklung befindet. Aus diesem Grund zeigt U-Boot bei vielen Modellen von gfx-Karten keine Ausgabe an, aber die Karte funktioniert einwandfrei, sobald das Betriebssystem geladen ist.Es wurde ein neuer Menüeintrag eingeführt, um die Genauigkeit des x86-Gfx-BIOS-Emulators zu ändern.Wenn Ihre Grafikkarte beim Start einige visuelle Probleme aufweist, versuchen Sie, die Genauigkeit des x86-BIOS-Emulators zu erhöhen.Die Aktualisierungen findest du auf den Produktseiten von Sam440ep und Sam440ep-Flex.

Back to previous page